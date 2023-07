Impresa unica alla diga Ridracoli: il funambolo camminerà per oltre 400 metri

La camminata record del funambolo Andrea Loreni sopra la diga di Ridracoli

È uno spettacolo mozzafiato quello organizzato per sabato 22 luglio alle ore 18 sopra la diga di Ridracoli, in Emilia Romagna: Andrea Loreni, 48 anni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze che nel mese di maggio ha percorso l’incredibile camminata fra i grattacieli di Milano, tenderà con la sua squadra un cavo sopra la diga, per una lunghezza di circa 410 metri ad un'altezza di circa 140 metri, impiegando circa 45 minuti di tempo per attraversarla.

Si tratta di un evento anteprima del XXXII Festival di arti performative “Di Strada in Strada 2023 - Innovative Tradizioni” organizzato da Pro Loco Santa Sofia Aps, associazione di promozione sociale, culturale e turistica del territorio, in collaborazione con Atlantide Soc. Coop. Soc. P.A.

A Ridracoli l’impresa è unica: oltre a essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani, si tratta anche di un record personale di lunghezza per Loreni, che andrà a superare la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (Torino) a 300 metri. Loreni attraverserà il cielo sopra la diga in equilibrio su un cavo in Dyneema (fibra sintetica resistente fino a 15 volte di più di un cavo d’acciaio, appositamente realizzata dalla ditta Novarese Gottifredi Maffioli), con i suoi tecnici appesi davanti e dietro di lui per tendere e stabilizzare il cavo.