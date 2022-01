Isola dei Famosi 2022, tra i concorrenti arrivano anche le coppie

Isola dei Famosi 2022: in questa edizione potrebbero esserci delle coppie. Si parla di Carmen di Pietro e Ilona Staller con i rispettivi figli

C'è grande attesa per l'Isola dei Famosi 2022. Il nuovo format per il reality show di Canale 5 (qui tutti i dettagli su quando verrà trasmesso, possibili concorrenti, etc.) si prevede sarà completamente rivoluzionario. L'unica certezza al momento resta la conduttrice Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2022, concorrenti: arrivano anche le coppie madre-figlio

Stando agli ultimi rumors all'Isola dei Famosi 2022 ci saranno sia concorrenti singoli sia coppie, un po' come avviene a Pechino Express. Lo stesso format era stato adottato anche al Grande Fratello 14, l'ultimo condotto da Alessia Marcuzzi.

Tvblog ha ipotizzato chi saranno le prime coppie in gara. Si parla di Carmen Di Pietro, che è già stata concorrente nella seconda edizione del reality, con il figlio Alessandro Iannoni, nato dalla relazione con Giovanni chiusa nel 2016. Il ragazzo, che recentemente è comparso in TV per uno scherzo de Le Iene in cui dichiarava alla madre di volersi allungare il pene per compiacere una finta fidanzata, prende il nome dal primo marito e grande amore della showgirl, Sandro Paternostro.

La seconda coppia in gara potrebbe invece essere composta da Ilona Staller in arte Cicciolina e il figlio Ludwig Maximilian Koons, nato dall’unione col famoso artista Jeff Koons.

Isola dei Famosi 2022, opinionisti: i papabili sono Savino e Luxuria

Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, sono emersi due nomi piuttosto curiosi. Il primo è quello di Nicola Savino. Il secondo papabile è invece Vladimir Luxuria, che in passato non solo è stata inviata per il programma ma è anche una ex naufraga. Il ruolo di corrispondente dall'Honduras invece sembra resterà nelle mani di Massimiliano Rosolino.

