Isola dei Famosi, Marco Mazzoli a Cristina Scuccia: "Sei ancora vergine?". La risposta dell'ex suora

Isola dei Famosi 2023, l'ex suor Cristina che emozionò a THe Voice sempre più protagonista nel reality di Mediaset

Il passato e la vita di Cristina Scuccia stanno destando grande interesse tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Da suora incantò tutti vincendo The Voice 2014 (da brividi l'interpretazione di No One di Alicia Keys: la stessa cantante le fece i complimenti). Poi la decisione di abbandonare l'abito, lasciare la Chiesa e dedicarsi alla sua carriera musicale. Nei giorni scorsi è uscita una canzone 'La felicità è una direzione' e c'è grande attesa per il suo nuovo album.

Isola dei Famosi 2023, la domanda di Marco Mazzoli a Cristina Scuccia: "Sei ancora vergine?". La risposta dell'ex suora

Intanto ecco Cristina Scuccia protagonista nel reality di Mediaset. In una clip riassuntiva, è stata mostrata la prima settimana all'Isola dei Famosi, in particolare una conversazione con i conduttori (assieme a Fabio Alisei) dello Zoo di 105 (il programma più ascoltato della radio italiana) Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il primo le ha chiesto a quanti anni ha preso i voti e lei ha risposto: “A 19 anni“.

“Ah quindi hai avuto un’adolescenza…“, le dice Noise. Cristina ha risposto di aver avuto una adolescenza del tutto comune a quella di moltissimi altri ragazzi.

“Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?“, la domanda di Marco Mazzoli.

E l'ex Suor Cristina ha prontamente risposto con grande ironia: “Cosa? Sono Leone io“. Tutti i naufraghi presenti si sono messi a ridere.