Isola dei Famosi, Cecchi Paone lite col fidanzato Simone. "Trovatene un altro"

Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini prima crisi in Honduras

Prime incompresioni all'Isola dei famosi per la coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. Si segnala qualche scherzi tra i due naufraghi, che da poco hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme, a una decina di giorni dallo sbarco in Honduras. Simone ha avuto un momento di sconforto, che ha provato a condividere con il suo partner: "Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino", le sue parole.

"E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso", gli ha risposto secco Alessandro Cecchi Paone.

"Se io non sono capace, trova qualcuno che lo sia"

Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull'#Isola pic.twitter.com/iWvZ8KtixW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2023



Una piccola crisi passeggera, come ha spiegato poi la coppia: "Semplicemente ho avuto un piccolo crollo derivato dalla permanenza sull'isola e dal mio percorso qui. Come per tante cose a volte si può scendere e poi si può risalire", ha sottolineato Simone Antolini.