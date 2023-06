Italia Loves Romagna, Laura Pausini incanta Campovolo. Poi le lacrime. VIDEO

Italia Loves Romagna, la musica italiana sul palco di Campovolo. Laura Pausini si commuove: "La forza e il coraggio me li ha dati la mia terra"

Laura Pausini, Elodie, Max Pezzali, ma anche Elisa e Gianni Morandi. E poi Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello. Tanti i big della musica, del giornalismo e dell'intrattenimento che sono saliti sul palco di Campovolo (Reggio Emilia) per il grande evento "Italia Loves Romagna". Iniziativa volta ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. La serata, andata in scena sabato 24 giugno, è stata trasmessa su Rai 1. Tra i volti protagonisti la cantante romagnola Laura Pausini che ha incantato la platea con "Romagna Mia": ha fatto il suo ingresso sul palco cantando a cappella per poi continuare con due brani del suo repertorio, Benvenuto e Simili.

