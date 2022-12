Jacqueline Woodson presenta il suo libro in Italia

La scrittrice americana Premio Hans Christian Andersen la primavolta in Italia ha presentato il suo best seller Bambina Nera SognaIl tour parte da Roma, per Più Libri Più Liberi conclusa a Milano alla Hoepli di piazza Duomo.Jacqueline Woodson, scrittrice americana, Premio Hans Christian Andersen e National Ambassadorfor Young People’s Literature, arriva per la prima volta in Italia per un tour promozionale dipresentazioni del libro Bambina Nera Sogna, best seller del New York Times e vincitore del NationalBook Award, pubblicato a settembre da Fandango Libri.A Milano è l’ultima data del tour:Jacqueline Woodson ha fatto un' incontro su inclusione, razzismo e il potere dell’amicizia e della poesiainsieme allo scrittore Antonio Dikele Distefano martedì 13 dicembre alla Libreria Hoepli inpiazza Duomo.Il tour promozionale è organizzato da Fandango Libri, in collaborazione con Più Libri Più Liberi e conil sostegno della Bologna Children’s Bookfair. Con il contributo del Comune di Pistoia.Jacqueline Woodson tesse, in Bambina Nera Sogna, la sua esperienza di vita in un vibrante mosaico. Conpoesie potenti ci racconta la sua infanzia da afroamericana negli anni ’60 e ’70, in un mondo checonservava ancora le trace della segregazione razziale e delle sue leggi ma in cui stava emergendo concrescente consapevolezza il movimento per i diritti civili. Toccante e diretta, ogni pagina di questo caldoe luminoso memoir parla ai lettori di tutte le età grazie alla sua carica emotiva, ogni verso dà voceall’anima di una bambina alla ricerca il suo posto nel mondo. L’identità, la percezione di sé, l’arrivo nellametropoli, la scuola, la famiglia e gli affetti alla luce di un mondo in cambiamento. Le prime scintilledella scrittrice di talento che sarebbe diventata.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna