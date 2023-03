Jerry Calà, infarto: trasportato in ospedale. Ecco le sue condizioni

Jerry Calà infarto: l'attore operato a Napoli

Jerry Calà ha avuto un malore durante la notte, mentre era in un hotel sul lungomare di Napoli. L'attore, che sta trascorrendo qualche giorno nel capoluogo campano per le riprese di un film ("Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema" di cui è regista e interprete principale, cast con Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi), è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un infarto. L'ufficio stampa comunica che è stato sottoposto ad uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone.

Jerry Calà, sottoposto a intervento cardiaco dopo infarto a Napoli: "Condizioni buone"

"Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali", si legge in una storia sul profilo Instagram dell'attore. L'entourage di Jerry Calà confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film. "Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization"