Johnny Depp, altri guai per l'attore: processo contro Amber Heard posticipato

Johnny Depp ha citato l'ex moglie Amber Heard in giudizio per diffamazione, ma il processo non si terrà prima della fine dell'anno. Inizialmente i due avrebbero dovuto fronteggiarsi in tribunale a maggio di questo anno, ma tutto è slittato e ora il piano prevede che il confronto avvenga nell'aprile 2022, per due settimane consecutive.

L'attore ha fatto causa alla sua ex moglie per 50 milioni di dollari dopo che l'attrice aveva accusato di essere stata vittima di abusi domestici in un articolo che non nominava esplicitamente Depp ma che, secondo l'attore, ha danneggiato la sua reputazione facendolo estromettere dal nuovo film di Pirati dei Caraibi.

"La signora Heard non è la vittima di abusi domestici, è l'autrice del reato" si legge nei documenti degli avvocati di Johnny Depp. Nel frattempo l'ex star di Pirati dei Caraibi sta ancora affrontando in appello la causa per diffamazione contro gli editori del tabloid The Sun nel Regno Unito per un articolo in cui venne definito 'picchiatore di mogli'. Depp ha perso la causa in primo grado, con il giudice Nicol che ha dato ragione alla versione del quotidiano britannico, ma la battaglia continua in secondo grado.