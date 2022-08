Kevin Spacey pagherà 31 milioni di dollari ai produttori di "House of Cards"

Kevin Spacey dovrà pagare una multa di 31 milioni di dollari alla produzione di "House of Cards"

Frank Underwood è uno dei personaggi interpretati da Kevin Spacey che gli ha dato tanta fama, ma ora deve risarcire di 31 milioni di dollari la produzione della serie tv "House of Cards" per le molestie allo staff. Il ricorso non è valso a nulla, Spacey con le sue avences sessuali ad alcuni membri dello staff ha provocato un danno e non solo di immagine. Il tribunale di Los Angeles ha infatti ritenuto colpevole l'attore e ha respinto il ricorso: la sua condotta avrebbe provocato la rottura con colpa del contratto cui era legato.



La produzione aveva infatti dovuto interrompere le riprese della sesta stagione della serie, che era stata quindi riscritta per rimuovere il protagonista, interpretato da Kevin Spacey e accorciata di cinque episodi da 13 a otto, per rispettare le scadenze, con una perdita di decine di milioni di dollari.