La passione tra Marilyn e Kennedy seduce Venezia 79

Tutta la passione tra Marilyn e Kennedy nella pellicola del film "Blonde", che seduce Venezia 79

L'attesa per il debutto mondiale del film "Blonde" è finita: la proiezione a Venezia 79 ha fatto il pieno di applausi alla prima per la stampa. Soprattutto la pellicola ha lanciato nel firmamento l'interpretazione dell'attrice Ana de Armas nel ruolo dell'incantevole Marilyn.



Nella fatica cinematografica di Andrew Dominik ci sono sequenze molto forti, quando Marilyn viene portata letteralmente da Kennedy "carne in consegna", dice lei ai bodyguard. Il presidente la aspetta sul letto e mentre parla al telefono, rifiutando i consigli dell'interlocutore sulla sua condotta sessuale che mette in imbarazzo l'America, incita l'attrice al sesso orale con immagini in primo piano esplicite.