Lady Gaga a Milano all’anteprima di House of Gucci: video esclusivo di Affari

Lady Gaga promuove House of Gucci a Milano: Affaritaliani.it era presente all'anteprima del film che vede la pop star protagonista con Adam Driver

Lady Gaga ha trascorso il weekend a Milano per presentare il nuovo film che la vede protagonista, House of Gucci. La cantante e attrice è arrivata alla proiezione indossando un abito rosso e ha salutato il pubblico con un "Buonasera".

House of Gucci è il film che ripercorre la vicenda della coppia Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, terminata con l'assassinio di lui di cui lei è stata riconosciuta mandante. Un cast stellare ripercorre le vicende dell'impero Gucci in anni di grande fermento per la maison italiana di moda: al fianco di Lady Gaga (che impersona Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto, al Pacino e non solo.

Alla serata della premier, tra i tanti ospiti, anche Filippa Lagerback, storica valletta di Fabio Fazio, con la figlia Stella Bossari (avuta dal compagno Daniele Bossari).

Lady Gaga: "House of Gucci la mia lettera d'amore all'Italia"

Una "lettera d'amore per l'Italia" che la riporta indietro nel tempo, a quelle sue origini siciliane di cui si dice orgogliosissima. Per Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, e' questo che rappresenta il film House of Gucci di Ridley Scott (dal 16 dicembre al cinema), in cui veste i panni della protagonista, interpretando Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata come mandante del suo omicidio.

House of Gucci, e' stato un viaggio straordinario" dice l'artista durante un incontro riservato con la stampa, "un messaggio di profondo rispetto per la vostra cultura. Il mio sogno e' imparare perfettamente l'italiano e recitare in una produzione italiana, sarebbe molto bello".





In questo film girato tra Milano, Como e Roma, Lady Gaga si e' immersa fino ai capelli, che tra l'altro ha riportato al colore naturale, il castano, ha studiato i dettagli, si e' documentata per farsi una sua idea della 'vedova nera', come fu ribattezzata dai media la Reggiani, fino a recitare con accento nostrano. Si vede che le piace. Ogni tanto lascia l'inglese e butta li' un "Buongiorno", "grazie mille" e qualche altra parola in italiano.

Lady Gaga: "Quando parlo di questo film in famiglia, mio padre piange"

"E' una forte emozione essere in Italia - esordisce -. Mi sembra di essere sul punto di mettermi a piangere vedendo tutti qui" e in effetti a un certo punto la commozione e' tale che le brillano davvero gli occhi e deve recuperare un fazzoletto. Accade quando nomina la sua famiglia: "Quando parlo di questo film con loro, mio padre continua a piangere. E non posso non pensare alle lacrime nei suoi occhi. Essere riconosciuta per qualcosa che e' cosi' profondo.

"E' stato meraviglioso fare un'esperienza delle origini della mia famiglia - aggiunge - . Grazie all'Italia per averci abbracciato e consentito di raccontare questa storia". Che in parte le ricorda una trama conosciuta. "Mio padre viene dalla Sicilia, per me era importante avere approccio giornalistico e indagare su chi erano i Gucci, non conoscevo la storia di Guccio, delle radici dell'azienda costruita con il duro lavoro in Toscana.





Mi ricorda in qualche modo la mia famiglia, certo noi non abbiamo costruito un impero, ma mio padre era un calzolaio. Il motivo per cui mi sento onorata e' perche' penso a mio nonno Giuseppe Germanotta, che non e' piu' tra noi, ma mi sta guardando ed e' fiero di me" ha aggiunto parlando anche della mamma e della nonna, a cui si rifaceva per gli abiti in scena.

"Mia madre e mia nonna si sono ispirate al glamour italiano, si vestivano cosi'", come la Reggiani. Un consistente book fotografico ha fatto il resto. "Non volevamo cambiare il suo stile - spiega l'artista - e abbiamo cercato di trovare i riferimenti guardando le foto del tempo, le acconciature, il trucco. Analizzando tantissime fotografie in ordine cronologico che mostravano anche i segni dell'eta', perche' copriamo 30 anni della sua vita".

Per lei e' stato un impegno "spirituale e complesso" perche' interpreta un'assassina, perseguito "con riverenza per l'Italia e gli italiani, cercando di avere l'accento giusto fornendo un aspetto di umanita'" per una storia drammatica in genere letta pero' sempre basandosi su sentimenti di avidita'.





Per Lady Gaga quella dei Gucci e' molto altro: non si tratta esclusivamente di soldi e avidita' ma d'amore. Alla Reggiani "ho trovato un modo di volerle bene - spiega - perche' era una giovane ragazza di Vignola che sognava in grande. Lei voleva qualcosa di meglio per se'", "ha subito un trauma molto forte, credo sia rimasta prigioniera di un sistema guidato dagli uomini".

E il discorso si allarga a tutte le donne alle quali Lady Gaga vuole lanciare "un messaggio: se ritenete di non contare, tenete duro. E se sopravvivete cercate di restare integre. Lei, Patrizia, ha commesso un errore enorme e credo ancora oggi viva con un grande rimpianto. A modo mio ho cercato di trovare 'compassione' per tutti i Gucci". La poliedrica regina del pop, che ha studiato recitazione e pianoforte fin da giovanissima, dopo la statuetta vinta per 'A star is Born', non nasconde di ambire a fare il bis: "vincere un altro Oscar o avere anche solo la nomination sarebbe un grande onore".





L'ultimo pensiero prima di salutare i giornalisti e' ancora una volta per il nostro paese: "Ho vissuto in Italia per un periodo, e' uno dei luoghi piu' belli del mondo. Non ho mai frequentato una cultura cosi' piena di gioia, passione, colore e amore in ogni momento, l'ho sentito ovunque, per strada, in hotel, sul set".