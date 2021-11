Lady Gaga, flirt con Bradley Cooper? Ecco cosa rivela lui. E Germanotta...

Lady Gaga e Bradley Cooper? Niente flirt. Germanotta: dichiarazione d'amore a Michael Polansky

Bradley Cooper ha parlato di lui e Lady Gaga, di quella chimica che il pubblico ha avvertito sul palco degli Oscar 2019. Ma non ci fu flirt. Nel frattempo, su The Hollywood Reporter, la Germanotta (star assoluto in House of Gucci che uscirà nelle sale il 16 dicembre: QUI IL VIDEO ESCLUSIVO DELL'ANTEPRIMA) ha dichiarato amore assoluto al fidanzato Michael Polansky (due anni di frequentazione, primi baci paparazzati a Capodanno 2020), CEO di Parker Group dal 2019 e non solo a lui... "I miei cani e l’uomo che amo sono tutta la mia vita". Chiaro? Non basta. Bradley potrebbe aver ritrovato l’armonia con Irina Shayk. Vediamo cosa ha detto Cooper.

Lady Gaga e Bradley Cooper? Macché flirt. "Anche durante quel duetto stavamo solo recitando"

Bradley Cooper ha smentito il presunto flirt con la Germanotta: "Anche durante quel duetto stavamo solo recitando. - ha raccontato l'attore a The Hollywood Reporter - Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare la paura di cantare dal vivo. Pensarla in questo modo ha ridotto il mio livello di ansia. In quel momento è come se ci innamorassimo: sarebbe stato strano farlo cantando rivolti a un pubblico di milioni di persone". Nessun amore dunque tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Nel frattempo la popstar vede andare a gonfie vele la carriera di attrice cinematografica con il film House of Gucci, che uscirà nelle sale il 16 dicembre. Lady Gaga nei giorni scorsi ha incantato tutti da Fabio Fazio al programma "Che tempo che fa" su Rai3.