Lapo Elkann sposato con Joana Lemos, nozze segrete in Portogallo

Lapo Elkann sposato con Joana Lemos. La cerimonia è avvenuta in Portogallo alla presenza di parenti e amici stretti nel giorno del compleanno dell'imprenditore

Lapo Elkann nel giorno del suo 44esimo compleanno si è sposato con Joana Lemos, di tre anni più grande. Come riporta il sito Whoopsee, le nozze sono avvenute in Portogallo di cui la donna è originaria. La location prescelta è il luogo in cui la coppia si è conosciuta durante una cena di beneficienza della Fondazione Laps appena l'anno scorso. Alla cerimonia hanno partecipato solo i familiari e gli amici più stretti. L'annuncio del fidanzamento di Lapo Elkann con Joana Lemos, ex campionessa di rally, era stato dato dal settimanale Chi all'inizio dell'anno. Il tabloid aveva mostrato l'anello regalato dal rampollo della famiglia Agnelli alla futura moglie: "Un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo".

"E' l'unica donna al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso" aveva detto Lapo Elkann ospite di Mara Venier a Domenica in.