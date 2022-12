Le canzoni del 2022: la Top 25, con Editors, Mitski, Nutini, Simple Minds e...

2022, the best 25 songs: la classifica dell'anno di Affaritaliani.it

25) GO Cat Burns

Scritta e lanciata in sordina durante in lockdown del 2020, "Go" solo nel 2022 ha ottenuto il successo che meritava, proiettando la ventenne londinese al numero due della classifica UK. Una delle più belle novità dell'anno.

24) REBELS WITHOUT APPLAUSE Morrissey

A 63 anni, "The Moz" è più una leggenda vivente che un cantante. Non sempre i suoi ultimi lavori sono all'altezza dell'idolatria dei fan, ma questo brano riporta ai tempi d'oro degli Smiths e del sodalizio con Johnny Marr, che ritroveremo più avanti in questa classifica.

23) PRETTY BOY Noel Gallagher's High Flying Birds

A proposito di leggende provenienti da Manchester.... Noel torna con un nuovo disco in contemporanea al fratello Liam, ma in questo caso l'ispirazione viene da un altro totem del passato: la ritmica di "Pretty boy" assomiglia davvero molto a quella di "A Forest" dei The Cure.

22) KING OF SWEDEN Future Islands

Solito trionfo di tastiere retrò per la band americana che con questo brano fa ben sperare per il nuovo album, in gestazione da due anni, ma sul quale ancora non trapelano indiscrezioni.

21) HAPPY BIRTHDAY IN THE SKY Placebo

Se Noel Gallagher cita i Cure nel suo ultimo brano, i Placebo ne hanno in pratica raccolto l'eredità... mentre Smith & soci sono ancora vivissimi e in proficua attività! Non fa certo eccezione questo brano, che Brian Molko spiega essere rivolto a chi non è più tra noi.

20) AMERICAN TEENAGER Ethel Cain

E' il fiore all'occhiello del suo disco d'esordio, "Preacher's Daughter". La 24enne prende a schiaffi il sogno americano dal suo punto di vista di donna trans e autistica, sfidando gli stereotipi di una società molto malata di conformismo: “I’m doing what I want/And damn, I’m doing it well/For me”.

19) SPIRIT, POWER AND SOUL Johnny Marr

Se nell'ultimo singolo di Morrissey non si fa troppa fatica a sentire echi di chitarre johnnymarreggianti, l'originale ha scelto di distanziarsi dal passato, con uno stile sempre originale e che conqusta sia i nostalgici che i fan più giovani. The Kings are dead.

18) LOVE ME MORE Mitski

"Laurel Hell" è il sesto album dell'artista nipponico-americana, che con il suo stile indie rock ha definitivamente conquistato critica e pubblico.

17) SNOW ON THE BEACH Taylor Swift feat. Lana Del Rey

Se "Midnights" è uno dei più importanti album del 2022, questo singolo in duetto con Lana Del Rey spinge a dire che c'è forse persino troppa bellezza in una sola canzone (e in un solo video)....

16) KING Florence & The Machine

Il quinto album di Florence & The Machine ruota intorno al concept della danza, che in questo brano specifico viene declinato in una sorta di rito primordiale, al quale Welch ci richiama con la sua voce, il suo stile scenico e il suo impagabile carisma.

15) HEART ATTACK Editors



E' il primo singolo con la nuova formazione, che ora vede Benjamin John Power come membro fisso della band e non più "solo" come produttore. Se il buongiorno si vede dal mattino...

14) JACKIE DOWN THE LINE Fontaines DC





Il post-punk nel 2022? E' ancora vivo, soprattutto grazie a questa brillante band irlandese che, grazie a "Jackie down the line", è uscita dal circuito indie, entrando nella Top 40 americana.

13) LA RAGAZZA DEL FUTURO Cesare Cremonini

Unico italiano nella nostra classifica, soffia il posto a Jovanotti che in "La Primavera" esplorava mondi alla Battiato. Come sempre, la produzione di Cremonini è persino più ricca e internazionale, con arrangiamenti nei quali si respira aria beatlesiana.

12) OUT OF TIME The Weeknd



E' stato un altro anno di grande successo per il vulcaninco canadese Abel Makkonen Tesfaye, che qui mischia sapientemente sonorità alla Daft Punk con guizzi vocali in stile Michael Jackson.

11) ANYONE FOR YOU (TIGER LILY) George Ezra

E' uscita a gennaio 2022, come primo singolo del suo terzo album "Gold Rush Kid". A fine anno, è ancora una delle canzoni più brillanti e divertenti di questi dodici mesi, col suo interessante mix tra pop britannico e sonorità esotiche.