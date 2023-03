Le Iene, Guendalina Tavassi si sfoga: "Io cacciata da un hotel per il sesso"

Guendalina Tavassi si sfoga: "Io cacciata da un hotel per il sesso". Il motivo? Un'intervista a "Le Iene"

Non è la prima volta che balza alla cronaca Guendalina Tavassi, ex concorrente di reality come il Grande Fratello. Dopo il presunto coinvolgimento in una rissa tra mamme a un saggio di danza, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi deve ora fare i conti con un problema legato alla sua attività attuale di influencer. Come riportato da Libero, sarebbe stata "cacciata" dall’hotel di cui avrebbe dovuto fare da testimonial e che avrebbe dovuto ospitare lei, il fidanzato Federico Perna e i figli Cloe e Salvatore avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte. Il motivo ha a che fare con la sua intervista rilasciata a Le Iene, una di quelle confessioni hot in cui ha ammesso di fare l’amore quattro volte al giorno con il suo boyfriend.

La stessa Tavassi si è sfogata su Instagram: “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di merda dietro tante strutture familiari. Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura per sapere quando andare. Volete sapere cosa mi ha risposto?”. La risposta in una stories su Instagram, in cui Guendalina ha pubblicato l’intera email: “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”.

E ancora: "Questa è una discriminazione bella e buona: come l’hanno fatta con me lo possono fare con altri per religione, provenienza o altro. Era un’intervista scherzosa, in cui non ho detto niente di male. Prima invitate le persone ad alloggiare presso la vostra struttura e poi rispondete questo. È davvero uno schifo”.