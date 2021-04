LOL 2 cast: tutti i nomi dei comici in lizza per la seconda stagione

LOL 2 cast: emergono le prime indiscrezioni sui concorrenti per la seconda stagione. Si parla di Debora Villa, Lucia Ocone, Stefano Chiodaroli, Max Pisu e altri grandi nomi

Dopo l'incredibile successo della prima edizione di LOL. Chi ride e fuori i fan chiedono a gran voce una seconda stagione. Il programma comico di Amazon Prime Video ha ottenuto un seguito clamoroso sui social network, con centinaia di meme e tormentoni come "Hai cag..to?" di Pintus, il supereroe Posamen interpretato da Lillo e "Ma saranno c...i miei" di Elio, e anche qualche polemica. Il colosso dell'e-commerce non ha rilasciato annunci ufficiali in merito a LOL 2 (QUI LE ULTIME INDISCREZIONI SULLA DATA DI USCITA) ma non ha nemmeno escluso che ci sarà un seguito. Nel frattempo, emergono i primi rumors in merito al cast della seconda stagione.

LOL 2 cast: ecco chi potrebbe partecipare alla seconda stagione

Secondo diversi quotidiani, tra cui il Messaggero e il Corriere dello Sport, i papabili per comporre il cast di LOL 2 sono:

Claudio Bisio

Paola Cortellesi

Max Pisu

Stefano Chiodaroli

Debora Villa

Dado

Fabrizio e Claudio Colica de "Le Coliche"

Virginia Raffaele

Lucia Ocone

Alessandro Bergonzoni

Corrado Guzzanti

Luciana Littizzetto

Ale e Franz

Chi di questi volti noti della comicità farà parte dei 10 concorrenti di LOL 2? Al momento è impossibile dirlo. Maggiori certezze invece per quanto riguarda la conduzione, che dovrebbe essere nuovamente affidata alla coppia formata da Fedez e Mara Maionchi. Ritornando al possibile cast, nei giorni scorsi era emerso il nome di Nino Frassica ma il comico siciliano ha smentito tramite i suoi canali social i contatti con Amazon, affermando però di essere interessato al progetto.