"LOL" adesso gareggiano i politici: la versione de Il Terzo Segreto di Satira

“LOL – Chi ride è fuori” è il fenomeno televisivo del momento, grazie alle straordinarie performance di Ciro e Fru dei The Jackal, Katia Follesa, Elio, Lillo, Michela Giraud, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Pintus e Luca Ravenna. Non a caso sono già in corso i preparativi per una seconda stagione della serie targata Amazon.

Ma già circola in Rete una versione ancora più divertente, firmata dal collettivo di autori “Il Terzo Segreto di Satira”, famosi per capolavori come “Il favoloso mondo di Pisapie” e “Natale col PD”.

“LOL – Politik” è la versione “politica” dello show comico di Amazon, ma chiaramente in versione parodistica. Al posto di Fedez, come arbitro c'è un altro rapper: Jake La Furia dei Club Dogo.

I “concorrenti” sono esponenti dei principali partiti politici, interpretati da una affiata squadra di attori: Valerio Airò Rochelmeyer, Renato Avallone, Walter Leonardi, Francesca Puglisi e Marco Ripoldi.

Puntata dopo puntata, ogni partito dovrà riuscire nell'impresa non di evitare di ridere, ma di superare delle prove “customizzate” e decisamente parodistiche:

PD – chi forma nuove correnti è fuori

Fratelli D'Italia – chi fa il saluto romano è fuori

M5S - chi si lamenta del nuovo corso del MoVimento è fuori

Forza Italia – chi fa il catcalling a una bella ragazza è fuori

Lega - chi mette le mani sulla valigetta con 49 milioni è fuori

Nella descrizione del video, Il Terzo Segreto di Satira ironizza: “Qualcuno per caso ha visto 'LOL - chi ride è fuori?' In ogni caso, questo è un ottimo spin-off”. E allora buon divertimento!

GUARDA IL VIDEO DI “LOL – POLITIK” DE IL TERZO SEGRETO DI SATIRA