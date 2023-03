Lorella Cuccarini, body nero. Fisico mozzafiato a 57 anni della showgirl

Lorella Cuccarini, body nero e fisico mozzafiato per la più amata dagli italiani

Lorella Cuccarini finisce sulla copertina di 7 (il settimanale del Corriere della Sera) e appare con un fisico sempre al top: a 57 anni (ne farà 58 il 10 agosto), la showgirl si mostra con body dalle spalline sottili che esalta una bellezza che sconfigge le leggi del tempo. La più amata dagli italiani è sensuale più che mai. Già lo si era visto nella sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo quando aveva incantanto tutti (La notte vola era stata scelta dal cantante Olly per la serata dei duetti nella kermesse canora presentata da Amadeus)

Lorella Cuccarini spiega nell’intervista che “il declino si combatte”. Consigli? “Le donne devono imparare a prendersi cura di sé, ognuna seguendo la propria ricetta. L’importante è non fare mai paragoni con i 20 anni, non guardarsi indietro”. E spiega che bisogna “volersi bene, camminare tanto, mangiare sano senza privazioni eccessive. E avere un amore solido”.

Lorella Cuccarini (foto Ipa)



"Penso sia arrivato il messaggio che, anche a quasi 60 anni, possiamo ancora dare tanto, io ne sono convinta. A Sanremo ci sono stata io, Carla Bruni, Luisa Ranieri, e poi Massimo Ranieri, Morandi, Al Bano. Possiamo ancora dire la nostra - le parole di Lorella Cuccarini a 7 del Corsera - È passato questo a casa: per essere felici, viviamo appieno la nostra età cercando di stare bene, prendendoci cura di noi, dedicandoci del tempo, ascoltandoci e mettendo noi al centro. Questo dobbiamo fare per stare bene. Sento di avere tanta esperienza e più leggerezza oggi, rispetto ai 20 anni. Mai badare ai giudizi degli altri, mai sentirsi o fare il tappetino. Le donne devono imparare a prendersi cura di sé stesse, ognuna seguendo una propria ricetta. Segreti non ce ne sono. Certo non si può prescindere dal mangiare bene, e dal movimento. Anche solo camminare va bene».

