Madonna cade sul palco, scoppia a piangere e viene portata in ospedale

Madonna cade sul palco, scoppia a piangere davanti ai fan

Madonna si sarebbe dovuta esibire al Le Grand Rex di Parigi. Durante le prove per Madame X sarebbe però caduta, facendosi male. Avrebbe sbattuto violentemente l’osso sacro, scoppiando a piangere.

Sarebbe poi stata trasportata in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni i fan che avrebbero assistito alla scena sarebbero rimasti scioccati nel vedere la pop star in lacrime.

Madonna in lacrime: “Una bambola rotta, devo stare a letto per alcuni giorni”

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto intensi per la cantante. Quello al Le Grand Rex di Parigi non è l’unico concerto cancellato. Poco tempo fa infatti Madonna aveva subito un infortunio al ginocchio e i continui live l’avevano affaticata molto.

La recente caduta potrebbe peggiorare la sua situazione psicofisica. L’artista è infatti in tour con Madame X. Girerà il mondo raggiungendo milioni di fans. Come farà dopo questa caduta?

Madonna ha parlato dell’accaduto in un post su Instagram: “Sono caduta 2 notti fa dal palco quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo l’osso sacro sul pavimento. Sono riuscita a malapena a terminare lo show perché odio deludere il pubblico” ha raccontato l’artista.

“Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e intera. Grazie per la comprensione”.

Non ci sono video nè foto della caduta perchè, da tempo, Madonna probisce ai suoi fan di farli.

Madonna ha ritrovato l’amore accanto al ballerino 25enne

Nonostante il periodo intenso e gli infortuni, Madonna è felice accanto al ballerino Ahlamalik Williams che ha 25 anni.

La cantante ha due matrimoni alle spalle, uno con Sean Penn e l’altro con Guy Ritchie. Le sue giornate, oltre ai duri allenamenti, sono dedicate anche ai suoi sei figli.