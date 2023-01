Madonna live a Milano: biglietti subito esauriti, aggiunto un secondo concerto

Madonna al Forum di Assago: biglietti in vendita

Nonostante le polemiche sul costo dei biglietti (fino a 945 euro!), il concerto di Madonna del 23 novembre 2023 è andato esaurito in poche ore di vendita online. Per questo è stata aggiunta una seconda data, sempre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 25 novembre. I biglietti per il concerto "extra" sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

I fan potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altro ancora.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (BC), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. “The Celebration Tour” si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1° dicembre allo Ziggo Dome.