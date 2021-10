Maneskin, sold out in poche ore per "Loud Kids on Tour"

Maneskin: sold out per il Loud Kids on Tour a poche ore dall'apertura delle vendite. Le date italiane sono 13 ma già esaurite

Il successo dei Maneskin è esploso l'anno scorso ma non sembra volersi fermare nemmeno quest'anno. Dopo poche ore, è già 'sold out' per il ''Loud Kids on Tour''. "tutti i biglietti sono stati polverizzati in meno di due ore", annunciano gli organizzatori della tournée, prodotta da Vivo Concerti, che vedrà esibirsi i trionfatori del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest 2021 nelle più importanti città europee nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Maneskin - Victoria, Damiano, Thomas e Ethan - torneranno al pubblico con un tour di sedici date, fra cui Londra, Bruxelles, Varsavia, Vienna, Parigi, Berlino, Zurigo, Praga, Budapest, Amsterdam, Kiev, Mosca, San Pietroburgo. Il gruppo farà poi ritorno sui palchi italiani quest'inverno e il prossimo anno, quando i Maneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch'esse tutte 'sold out', sempre organizzate e prodotte da Vivo Concerti, cui si aggiunge il concerto-evento del 9 luglio, in collaborazione con 'Rock in Roma', al Circo Massimo.