Maneskin, "Mammamia" singolo rock con vibrazioni dance

Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Maneskin tornano con “MAMMAMIA”, il nuovo singolo fuori oggi. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Maneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla dimensione live questo inverno e il prossimo anno, sui palchi delle più importanti città europee durante il “LOUD KIDS ON TOUR” (andato SOLD OUT in meno di due ore dall’apertura delle prevendite), organizzato e prodotto da VIVO Concerti e previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022. Torneranno inoltre in Italia, dove si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte SOLD OUT (sempre organizzate e prodotte da VIVO Concerti), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma (www.rockinroma.com).

MANESKIN, "LOUD KIDS ON TOUR" 2022

6 febbraio || London, UK @ O2 Academy Brixton – SOLD OUT

10 febbraio || Bruxelles, Belgium @ Forest National– SOLD OUT

12 febbraio || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal– SOLD OUT

15 febbraio || Warsaw, Poland @ Torwar Hall – SOLD OUT

18 febbraio || Wien, Austria @ Stadthalle– SOLD OUT

21 febbraio || Paris, France @ Le Zenith– SOLD OUT

24 febbraio || Zurich, Switzerland @ Halle 622– SOLD OUT

26 febbraio || Berlin, Germany @ Verti Music Hall– SOLD OUT

28 febbraio || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala – SOLD OUT

1 marzo || Budapest, Hungary @ Barba Negra – SOLD OUT

3 marzo || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live– SOLD OUT

7 marzo || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza– SOLD OUT

9 marzo || Moscow, Russia @ Stadium Live– SOLD OUT

11 marzo || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena– SOLD OUT

13 marzo || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall– SOLD OUT

14 marzo || Riga, Latvia @ Arena Riga– SOLD OUT

MÅNESKIN LIVE

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo