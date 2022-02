Massimo Ranieri, Sanremo: "Vorrei fare il direttore. Stonatura? L'emozione"

Massimo Ranieri stona cantando a Sanremo: "Ha prevalso l'emozione"

"L'emozione ha prevalso. Invidio i giovani che arrivano sul palco dell'Ariston quasi 'incoscienti' e tranquilli": così Massimo Ranieri commenta la sua prima esibizione al Festival di Sanremo, durante la quale ha avuto qualche piccola stonatura.

"L'emozione ha vinto su di me - dice - anche a 71 anni, lo confesso. Non si può capire. E poi ho avuto un piccolissimo problema d'audio, qualche inconveniente può succedere e quando ti senti poco sei costretto a spingere di più e vai tu in ansia".

"Sono al Festival con il piacere, l'emozione e l'adrenalina di riprovare, quel tipo di adrenalina di 34 anni fa - prosegue Ranieri - è una cosa che non si può descrivere. Chi non calca quel palco non può capire, non può capire cosa può trasmettere quel palco e quella manifestazione. Il Festival di Sanremo è il nostro oscar americano".

"Sanremo? Vorrei fare il direttore artistico e conduttore"

Massimo Ranieri , in gara a Sanremo con l'intensa 'Lettera di là dal mare', e' pronto a fare il direttore artistico e conduttore della kermesse. "Ogni anno, appena finisce il Festival, qualcuno fa il mio nome. Se dovessero propormelo direi di si'. Ho gia' le valigie pronte e verrei a piedi", dice.





"Lo vorrei. Mi sono illuso piu' volte ma non se ne e' mai fatto niente", spiega. Al suo fianco vedrebbe bene Loretta Goggi. "Abbiamo lavorato insieme la prima volta nel '72, '73. C'e' affetto, amicizia, al di la' della stima che ci lega. E' una brava attrice, sa cantare, sa presentare... Non sarebbe perfetta, sarebbe perfettissima per Sanremo. Ci capiremmo con uno sguardo", conclude.

Il cardinale Ravasi twitta la canzone di Ranieri

Intanto Massimo Ranieri incassa un endorsement illustre. Come ogni anno, il cardinal Gianfranco Ravasi ha postato il suo tweet su Sanremo. Quest'anno la sua scelta e' caduta su Massimo Ranieri e la sua Lettera di la' dal mare. Il prelato appassionato del festival ha pubblicato una strofa della canzone: "Questo mare Troppo grande per Non tremare".

LEGGI ANCHE: