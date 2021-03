Matilda De Angelis 'seduce' Sanremo 2021: la diva di "The Undoing rivelazione del Festival

Matilda De Angelis è stata la nota più bella della prima serata di Sanremo 2021. La 25enne attrice bolognese ha conquistato il pubblico al suo debutto come co-conduttrice del secondo Festival tardago Amadeus-Fiorello. Si era rivelata al grande pubblico nel ruolo di pilota del campionato italiano GT in 'Veloce come il vento' (film di Matteo Rovere del 20216 al fianco di Stefano Accorsi): un'interpretazione che l'aveva messa in nomination come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Due mesi prima appare nel videoclip dei Negramaro Tutto qui accade con Alessandro Borghi. Ma ancor più grande è stato il successo di Matilda De Angelis con la serie tv 'The Undoing', prodotta da HBO e sbarcata l'8 gennaio su Sky in cui è al fianco di star internazionali del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant. E dopo il Festival di Sanremo 2021, Matilda sarà nuovamente protagonista su Rai1: a fine marzo arriva l'attesa fiction 'Leonardo' in cui interpreteterà il ruolo di Caterina Da Cremona, misteriosa musa e amica di Leonardo Da Vinci

MATILDA DE ANGELIS CONQUISTA SANREMO 2021: SELVAGGIA LUCARELLI: 'PIU' BRAVA DI TUTTI GLI UOMINI SUL PALCO'

"Matilda De Angelis è molto più brava di tutti gli uomini visti fino ad ora sul palco, conduttore compreso". Selvaggia Lucarelli commenta su Twitter la prima serata del festival di Sanremo. Poi in un secondo tweet aggiunge: "La De Angelis è così brava da farci dimenticare la bruttezza di quello che le stanno facendo fare".

Matilda De Angelis - Matilda De Angelis (Lapresse)



SANREMO 2021: MATILDA DE ANGELIS PORTA SUL PALCO L'ELOGIO DEL BACIO

Un elogio del bacio al tempo delle mascherine e della pandemia. Lo ha portato sul palco del Teatro Ariston la coconduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2021, l'attrice Matilda de Angelis, che tiene una vera e propria lezione sul tema al direttore artistico. Matilda gli mostra la foto del bacio più celebre della storia, la foto del marinaio e dell'infermiera che si baciano a New York per festeggiare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi recita l'elogio del bacio dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand e spiega ad Amadeus le diverse tipologie di bacio con tanto di lavagna. E conclude: "Non importa quanti muscoli utilizziamo, è importante solo che torniamo a baciarci presto".

Matilda De Angelis e Amadeus - Sanremo 2021 (Lapresse)



SANREMO 2021: MATILDA SFIDA LE SCARAMANZIE, ABITO TRA VINACCIA E VIOLA

Look che sfida le scaramanzie per il primo ingresso dalla scala dell'Ariston di Matilda De Angelis, che inaugura la sfilata delle primedonne che affiancheranno Amadeus e Fiorello nella conduzione del festival di Sanremo 2021. L'attrice indossa un abito tra il vinaccia e il viola con vita segnata, un palloncino longuette e una scollatura profonda a V, con fiocchi sulle spalle. Introdotta da Amadeus, che ne loda la carriera internazionale, lanciata da 'The Undoing': "Ho dovuto bloccare Hugh Grant che mi manda dei messaggi lunghissimi. Per questo non sono voluta andare ai Golden Globes, ho mandato Laura Pausini che infatti ha vinto", scherza l'attrice.

SANREMO 2021: MATILDA DE ANGELIS, 'DA SETTE ANNI SONO FAN, MA SONO CRESCIUTA SENZA TV'

"Sanremo lo seguo da sei, sette anni, perché io in realtà sono cresciuta senza la televisione. Negli ultimi anni però mi sono appassionata follemente, lo seguo a casa del mio agente e del sui compagno, quindi c'è tutto un commento anche sui vestiti, faccio il toto classifica, me lo guardo fino all'ultimo". E' il particolare curioso rivelato nel corso della conferenza stampa prime della serata inaugurale di Sanremo 2021 da Matilda De Angelis, prima donna conduttrice al fianco di Amadeus nella serata inaugurale del festival. "A casa mia la televisione non si guardava -aggiunge l'attrice- so che sembra strano, quasi alieno, ma è così".

SANREMO 2021: MATILDA DE ANGELIS, 'APPENA HO VISTO IL PALCO HO PIANTO'

"Sono super contenta, super emozionata, quando ho visto il palco mi sono messa a piangere, nemmeno di fronte a Nicole Kidman", aveva spiegato l'attrice Matilda De Angelis, prima della serata inaugurale del festival di Sanremo al fianco di Amadeus. "E' un palco magico che tira fuori il meglio e il peggio di tutti", ha detto l'attrice, una delle protagoniste di 'Undoing' con Nicole Kidman e Hugh Grant. "E' un Festival strano e speriamo unico nel suo genere, perché non so se ci auguriamo un altro festival così", ha aggiunto l'attrice.