Matteo Renzi-Marco Travaglio: scontro da Lilli Gruber a "Otto e mezzo"

Lo spinoso caso dei conti-correnti di Renzi approda a “Otto e Mezzo”, con Travaglio e Giannini

Dopo le aspre polemiche sulla pubblicazione dei conti correnti di Matteo Renzi da parte de "Il Fatto Quotidiano", lo scontro tra il senatore toscano e Marco Travaglio approda a La7, dove entrambi sono ospiti della puntata di "Otto e mezzo" di venerdì 12 novembre.

Tra il fondatore di Italia Viva e il direttore de "Il Fatto Quotidiano" ci sono antiche ruggini, che sono sfociate in diverse vicende legali. La polemica è stata riaccesa dalla pubblicazione di documenti legati all'inchiesta sulla fondazione Open, che ha portato Renzi a minacciare ulteriori querele.

Nell'ambito della stessa inchiesta, ha rivelato "La Verità", sono emersi anche progetti finalizzati a minare l'immagine pubblica degli avversari di Renzi, tra cui appunto Marco Travaglio e un'altra firma prestigiosa del "Fatto" quale Andrea Scanzi.

Ospite in studio anche Massimo Giannini, direttore de "La Stampa", anch'esso protagonista di vari scontri con Renzi.

Ci sono tutte le premesse, quindi, per uno scontro epico, considerando anche la recente pubblicazione del libro di Marco Travaglio "I segreti del Conticidio", sui retroscena della caduta del Governo Conte II, che vide proprio Matteo Renzi tra i principali artefici. Cosa, peraltro, che il leader di IV non ha mai nascosto e, anzi, ha rivendicato come un notevole successo politico.

Già nel 2016 Renzi e Travaglio furono protagonisti di un forte scontro nel salotto televisivo di Lilli Gruber e da allora i loro rapporti non sono migliorati. Anzi.