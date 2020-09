Meghan ed Henry pensano a documentario su Lady D su Netflix

Forse anche un documentario su Diana per Harry e Meghan. Dopo l'accordo dei duchi del Sussex con Netflix, che secondo alcuni ammonterebbe a 150 milioni di dollari, emerge che la coppia, ormai stabilmente in California, potrebbe approntare un lavoro sulla madre di Harry. Una fonte ha confidato al "Mirror": "I Sussex stanno discutendo la realizzazione di un documentario a tema sulla storia familiare e sul retaggio culturale della principessa Diana. Si e' ancora alle primissime fasi, ma sembra che si possa fare. Funzionera' come un tributo a Diana e all'incredibile lavoro benefico che svolse. Se si fara', il principe William sara' il primo ad essere avvertito". Netflix ha 192 milioni di abbonati. Diana mori' a Parigi nel 1997 all'eta' di 36 anni.