Michela Giraud: "Fiorello è come il sole. Elle DeGeneres? Mi ispiro a lei nel..."

Michela Giraud è uno dei volti nuovi e più brillanti della comicità italiana, eppure malgrado sia giovane (32 anni) ha una vita nel mondo dello spettacolo già intensa alle spalle: da Colorado a Viva RaiPlay con Fiorello, passando per la Tv delle Ragazze Gli Stati Generali 1988-2018 su Rai3 e il suo debutto cinematografico in “Permette? Alberto”, film celebrativo per i 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi nel quale vestiva i panni della sorella Aurelia. La gavetta, i monologhi sui palchi dei locali e video cult sul web: la comica romana ha dimostrato di essere versatile e dotata di un talento naturale che ora la sta portando a una nuova bella sfida professionale: la conduzione di un programma cult quale CCN - Comedy Central News (che l'aveva già vista nel cast in diverse edizioni). Eredita la plancia di comando da Saverio Raimondo.

E adesso si prepara a un ruolo sulle orme di Elle DeGeneres. In cosa è simile alla grande attrice e conduttrice americana e in cosa ci sono differenze? "Sono simile a lei nella voglia di divertirsi con i suoi ospiti e amici: mi piace ispirarmi a lei nel trattamento degli ospiti. Poi lei ha talmente tanti anni di esperienza che non posso paragonarmi a lei, non ancora!", racconta Michela Giraud ad Affaritaliani.it

Nel panorama della comicità italiana chi sono stati i tuoi modelli per eccellenza e perché?

"Dandini, Gialappa's, I fratelli Guzzanti e il primo Chiambretti. Ma anche Geppi Cucciari, Paola Cortellesi e Virginia Raffaele come comiche di oggi, mentre di ieri non tralascerei mai Franca Valeri, Monica Vitti e Anna Marchesini. Perchè ognuno di loro è stato un modello di riferimento per me ancora prima di scegliere questa carriera. Sono tutte figure che seguivo perchè mi facevano ridere da spettatrice, è soltanto dopo che ho scelto di fare la comica, forse proprio grazie a loro".

Hai lavorato con grandi artisti e nel recente passato anche con uno showman e un genio dell'improvvisazione del calibro di Fiorello. Standogli vicina sei riuscita a rubargli qualche segreto, a farti dare qualche consiglio?

"Stare vicino a lui è come stare vicino al sole, mi ha trasmesso grande energia e vitalità. Mi ha impressionato il suo stare così tanto sul pezzo: la sua apertura al nuovo è molto più senza giudizio e progressista di me, vedi tik tok, che io sto imparando ad usare solo adesso, mentre lui già ai tempi di Viva RaiPlay conosceva alla perfezione"

Far ridere in tempo di coronavirus: l'emergenza sembra alle spalle, ma restano le cicatrici nell'animo delle persone. Pensi che sarà più difficile riuscire a strappare un sorriso alle persone?

"No, la gente ha bisogno di ridere. Però bisogna farlo con intelligenza. Io non lo so se sarò intelligente, ma spero di avere la sensibilità giusta per trattare certi temi. In questa stagione di CCN sono tanti gli spunti di riflessione, non c'è nessun tabù. D'altronde, per parafrasare il nostro presidente del consiglio, sono o non sono quel pagliaccio che vi fa tanto ridere..?"

Nella tua vita hai fatto molte cose: danza classica, poi due lauree a pieni voti. Cosa ti ha convinta a tentare una carriera difficile come quella della comicità?

"Allora, intanto ti correggo: non sono esattamente due lauree, è un 3 + 2 del nuovo ordinamento, dove ho dovuto comunque discutere due tesi. Intraprendere la carriera della comicità era un bisogno. Ho iniziato prima a recitare, ma la comicità mi ha permesso di soddisfare il bisogno di dire delle cose che non riuscivo ad esprimere in altro modo".

Hai mai pensato a cosa avresti fatto se non fossi riuscita a sfondare in questo campo?

"No. Volevo fare questo e questo ho fatto. Forse avrei lavorato nel mondo dell'arte sfruttando la mia laurea, ma onestamente chi fa questo lavoro vede solo questo lavoro".

Cosa fa ridere Michela Giraud?

"La mia migliore amica che parla in napoletano :)"

Michela Giraud alla conduzione di CCN - Comedy Central News

La sesta edizione di CCN - Comedy Central News, dopo cinque anni di conduzione affidata alla feroce comicità di Saverio Raimondo, da mercoledì 24 giugno alle 23.00 vedrà brillare una nuova stella: sarà infatti Michela Giraud, astro nascente della comicità italiana a condurre il cult show di Comedy Central, il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV.

Dalla settimana successiva alla première CCN andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ogni martedì e mercoledì. E, l’ultima puntata della stagione, coinciderà proprio con il compleanno della conduttrice: martedì 28 luglio .

Con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata, Michela Giraud sarà capace di sorprendere e affascinare il pubblico di CCN con la sua personalissima vena comica. Una voce e un tocco femminile che per la prima volta caratterizzeranno il “late night” italiano ispirato ai modelli americani come The Daily Show, The Last Week Tonight, Full Frontal. Sulle orme di due delle comedian più apprezzate al mondo come Ellen DeGeneres che ha segnato un’epoca con il suo talk show televisivo quotidiano The Ellen DeGeneres Show o di Amy Schumer protagonista della serie commedia Inside Amy Schumer in onda su Comedy Central dal 2013, Michela Giraud debutta alla conduzione del programma di punta di Comedy Central raccogliendo una già grande sfida professionale in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando.

A lei il compito di “mettere sotto torchio” gli ospiti di puntata con interviste che daranno vita a momenti esilaranti. Ospite della prima puntata il sindaco di Milano Beppe Sala . Nelle puntate successive si altereranno, in ordine alfabetico: Gigi D’Alessio, Costantino Della Gherardesca, Levante, J-Ax, Ema Stokholma, Mario Tozzi e Sofia Viscardi.

A completare il cast di CCN un gruppo di comici davvero imprevedibili come Edoardo Ferrario che vestirà i panni di un esperto virologo, Emanuela Fanelli che darà vita ad una iconica influencer e le incursioni comiche di Martina Catuzzi e Francesco Marioni.

In ogni puntata dello show spazio anche ad una serie di esilaranti mini-fiction: da Tentazioni, una parodia di Temptation Island, dove coppie celebri della storia come Dante e Beatrice, Marco Antonio e Cleopatra, Medea e Giasone o Garibaldi e Anita si ritroveranno alle prese con corna, tradimenti, falò di confronto e scene di isteria, passando a Un pasto al sole dove Michela Giraud cercherà di usurpare il ruolo di Marina Giordano all’attrice storica della nota serie tv Nina Soldano. Il cast delle mini-fiction sarà d’eccezione: insieme a Michela Giraud, Martina Catuzzi e Francesco Marioni anche Le Coliche, Fabrizio e Claudio Colica.

Al termine di ogni puntata andrà in onda lo spin-off intitolato CCN - Il Salotto con Michela Giraud: uno spazio più intimo dove Michela inviterà attori e stand up comedian con i quali giocare e confidarsi, in un clima amichevole e scanzonato, tra interviste, gag e performance. Saranno presenza fissa i comici Valerio Lundini, Stefano Rapone e Paolo Camilli.