Hunziker, ecco il nuovo dottore che ha "curato" il cuore di Michelle

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato: ecco chi

La bionda italo-svizzera più famosa del paese non sarebbe più single. Dopo un divorzio e un ritorno di fiamma con Trussardi, e un fuoco di paglia con il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker starebbe "curando" le ferite del suo cuore con un altro professionista della salute, questa volta un'osteopata.

Si chiama Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista, che, secondo quanto riportato da Diva e Donna, sarebbe noto come il "medico dei Vip", e a darne conferma è proprio il suo profilo Instagram, una vetrina ricca di foto accanto a una lunga lista di volti noti dello spettacolo, tra cui spiccano Belen Rodriguez e Claudia Gerini.

La notizia che conferma in maniera non del tutto ufficiale la loro relazione è giunta dal settimanale "Chi", che ha colto in fragrante Michelle Hunziker. Il settimanale ha fatto uscire la notizia accompagnata da foto in cui i due sembrano avere un rapporto piuttosto intimo. Ma le voci riguardo questa frequentazione si erano già diffuse da tempo, soprattutto dopo che la showgirl svizzera aveva condiviso delle suggestive immagini di una giornata passata tra le vette montuose, a bordo di una moto rossa. In modo piuttosto insolito, la stessa foto è stata pubblicata anche dal suo nuovo compagno. Questa doppia condivisione aveva praticamente confermato e alimentato il chiacchiericcio riguardo alla nuova aggiunta nella vita amorosa della svizzera.

Non è la prima volta che Michelle Hunziker si "lascia" sedurre da un esperto in campo medico. Fino a circa un anno fa, la conduttrice frequentava il chirurgo Giovanni Angiolini, per poi ritornare single per diversi mesi, concentrandosi sulla sua famiglia e sulla gioia di diventare nonna per la prima volta.

Ora è arrivato Alessandro, 41enne romano, l'osteopata dei Vip che ha curato anche i 'colpi al cuore' di Michelle. Oltretutto, Carollo non è un volto totalmente sconosciuto alle cronache del gossip. In passato si infatti è costruito una solida fama di latin lover. Tra le sue conquiste celebri ci sarebbero anche Paola Barale, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.