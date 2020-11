Modà, esce Testa o croce 2020 edition: 4 brani nuovi e...

MODA', TESTA O CROCE 2020 EDITION CON 4 NUOVE CANZONI

Il 13 novembre esce la special edition “TESTA O CROCE 2020 EDITION” (prodotto da Friends & Partners - licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe) dei MODÀ, che comprende il loro ultimo album di inediti “Testa o croce”, dal quale sono stati estratti i singoli “Quel sorriso in volto” e “Quelli come me”, già entrati nel cuore dei fan, e 4 nuovi brani!

Infatti, la tracklist si arricchisce con “Chicco biondo” e “Cuore di cemento”, già disponibili in digitale ma ancora mai usciti in versione fisica, e due canzoni inedite: “Boogie Love” e “E poi ti penti”.

Ogni canzone di questo cofanetto è un’istantanea di una parte di vita, in cui i fan di tutte le età possono riconoscersi. Il pre-order sarà disponibile da venerdì 6 novembre attraverso il seguente link https://backl.ink/preorder_testaocroce2020.

“Testa o croce”, uscito nel 2019 a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti, è un disco intimistico in cui Kekko ha raccontato gli ultimi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni che sono il frutto di una profonda sincerità, dalle quali traspare una grande grinta e un nuovo ottimismo. I quattro nuovi singoli sottolineano ancora una volta la capacità di Kekko di descrivere i lati più fragili dell’uomo con autenticità e verità espressiva.

“Testa o croce” è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno superato 25 milioni di visualizzazioni su Youtube.

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti dei MODÀ previsti per il 2020 sono stati posticipati al 2021, secondo il seguente calendario:

26 settembre all’Arena di Verona – recupero del 2 maggio 2020.

1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano - recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020

2 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano - recupero del 29 marzo e del 19 dicembre 2020

5 ottobre al Pala Sele di Eboli (Salerno) - recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020

8 ottobre al Pala Catania di Catania - recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020

9 ottobre al Pala Catania di Catania - recupero del 7 marzo e del 3 ottobre 2020

12 ottobre al Palasport di Reggio Calabria - recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020

15 ottobre al Pala Florio di Bari - recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020

16 ottobre al Pala Florio di Bari - recupero del 14 marzo e del 10 ottobre 2020

19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma - recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 7 album e decine di hit, i Modà sono: Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).