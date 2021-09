Mostra di Venezia, Benigni vince a 68 anni Leone d'Oro alla carriera

A 68 anni, il Leone d’Oro alla carriera. Come riporta l’Agi, oggi Roberto Benigni è arrivato in barca all'hotel Excelsior di Venezia per la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera nella 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

La decisione di attribuirgli il premio, è stata presa dal cda della Biennale, la quale ha accolto la proposta del direttore della Mostra stessa, Alberto Barbera. Benigni è sceso dal motoscafo con la moglie Nicoletta Braschi, concedendosi agli scatti dei fotografi.

“Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine”, ha detto l’attore fiorentino al momento della notizia. “È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.