Musica, esce il nuovo album di Alessandro Ristori leader dei Portofinos

Alessandro Ristori esce con “Aperitivo Vol.2”, a completare il suo programma discografico 2020, iniziato con il Vol.1. “Non faccio mai un solo aperitivo quando posso….ne faccio almeno due!”

Coerente con la frase che lui stesso ama dire (anche dal palco), “Non faccio mai un solo aperitivo quando posso….ne faccio almeno due!”, il cantante Alessandro Ristori, leader della band Portofinos che tanto successo ha avuto nei Twiga di Flavio Briatore, in serate private e wedding esclusivi come quello di Charlotte Casiraghi, figlia della principessa Carolina di Monaco, che per il suo matrimonio con Dimitri Rassam ha voluto l’accompagnamento musicale dei Portofinos, pubblica il nuovo album “Aperitivo Vol.2” che contiene “Dance floor”, brano inedito che come dice il titolo stesso, racconta di piste da ballo, amori fugaci e Italo-disco.

Nell’album il sound è quello caratteristico dei Portofinos, la band di Ristori. Oltre alle 5 cover, tra cui una versione del tutto nuova di “Estate” di Bruno Martino, a conclusione del Vol.1, nell’album in cui era stato inserito un brano originale, “La donna uomo”, nel Vol. 2, accanto a classici pop come “Amore disperato” e pietre miliari del calibro di “Pensiero stupendo”, sarà possibile ascoltare “Dance floor”.

Alessandro Ristori, romagnolo, da più di 20 anni sul palcoscenico internazionale con i successi italiani anni ’60 e ’70, i miti Americani degli anni ’50 e il pop rock inglese, è ormai richiesto da tutto il jet set internazionale per la sua verve e la sua voce e la sua inconfondibile eleganza firmata Gucci, Cartier, Armani, Etro, Pomellato e da molti anni lavora anche su brani originali, prima attraverso l’autoproduzione poi con etichette discografiche, tra le quali la propria (Bumbum Dischi). Nel 2008 si apre la porta del mercato Est Europeo grazie alla partecipazione e successivo piazzamento al 2° posto al concorso “NEW WAVE STARS”, a cui segue l’esibizione al programma televisivo “Pesnya Goda” trasmesso alla televisione Russa.

Nel 2015 Ristori approda al Principato di Monaco. Il “Bar Américain” de l’Hotel de Paris, storico punto di riferimento del jet-set monegasco ed internazionale ed amato da star del cinema e della musica, diventa il palco che farà di Alessandro Ristori “Il Cantante di Montecarlo”. Nel gennaio 2018, Philipp Plein lo chiama ad esibirsi per la presentazione della collezione Billionaire durante la Fashion Week Milanese.

L’incontro con Flavio Briatore porta Ristori e la sua band a esibirsi con regolarità nei locali di Montecarlo, Londra, Dubai, Forte dei Marmi e Porto Cervo. Iniziano inoltre le collaborazioni con locali del calibro dell’Armani Privé di Milano, il Medusa e la Guèrite di Cannes, l’Harry’s Bar e Annabel’s a Londra. Per quanto riguarda la discografia recente, nell’estate del 2019 esce “La Donna Uomo” singolo trasmesso da Radio Deejay. A Luglio 2020, anticipato dall’uscita delle cover di “Sono un Pirata, Sono un Signore“ di Julio Iglesias e di “Estate” di Bruno Martino, è la volta dell’EP “Aperitivo Vol.1” al quale segue adesso “Aperitivo Vol.2”