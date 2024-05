La musica approfitta della Tax Credit: ecco quanto costa produrre un album

Musica e Tax Credit: l'album più costoso è quello di Madame ma è Geolier ha vincere in termini di vendite

La Tax Credit permette al settore della musica, a partire dai produttori di fonogrammi e videogrammi fino agli spettacoli dal vivo, di ottenere uno sconto a livello fiscale del 30% sugli investimenti sostenuti per un massimo di 75mila euro a opera e 2 milioni ad impresa nel triennio. Nel 2023 sono ben 24 su 31 gli album musicali che hanno approfittato della Tax Credit.

Guardando ai numeri diffusi dal Ministero della Cultura, si intuisce come un budget più alto non sempre corrisponde a un boom delle vendite. L'Amore di Madame è costato ben 1,08 milioni di euro. Seguono poi i Maneskin con Rush (807mila euro) e Laura Pausini con Anime Parallele (688mila euro). Se guardiamo però alle vendite, Geolier si piazza al primo posto con il suo album Il coraggio dei bambini e al decimo con con il singolo Come vuoi.

Gli album più costosi del 2023

L'Amore - Madame - 1,08 milioni di euro Rush - Maneskin - 807mila euro Anime Parallele - Laura Pausini - 688mila euro Ok. Respira - Elodie - 447,5mila euro CVLT - Salmo e Noyz - 376mila euro La divina commedia - Tedua - 338mila euro Effetto notte - Emis Killa - 269mila euro Migrazione - Carl Brave - 267mila euro Per sempre - Paola & Chiara - 263mila euro Materia - Marco Mengoni - 260mila euro

Gli album più venduti nel 2023

Il coraggio dei bambini – Geolier Sirio – Lazza La Divina Commedia – Tedua Fake news – Pinguini Tattici Nucleari Materia (Prisma) – Marco Mengoni X2VR – Sfera Ebbasta Milano demons – Shiva Rave, eclissi – Tananai Madreperla – Guè Alba - Ultimo

I singoli più venduti nel 2023