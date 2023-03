Naike Rivelli si spoglia e attacca Chiara Ferragni-Fedez: "Voi, da bambini..."

Naike Rivelli, il video sulla proposta di legge per la tutela dei minori di 15 anni sui social fatta in Francia

Naike Rivelli ha pubblicato un video su Instagram in cui indossa un paio di mutande e due copricapezzoli. La figlia di Ornella Muti, come sempre è bellissima e mostra un fisico spettacolare. Nel filmato e nel post social ha parlato della proposta di legge francese per la tutela dei minori di 15 anni sui social: "Cioè, niente social per chi ha meno di 15 anni. Questa proposta è stata fatta per evitare il cyberbullismo, stress, depressione, perdita dell’auto-stima, per cercare di evitare complessi vari che sorgono nei giovani attraverso l’uso e l’esposizione sui social"

Naike Rivelli contro Fedez-Ferragni

E attacca la coppia Fedez-Chiara Ferragni sul tema dei figli mostrati sulle piattaforme social. Naike Rivelli pone una domanda "alla piccola Chiara e al piccolo Fedez (ai bambini che erano prima della crescita)". La flia della Muti chiede: "Ma voi, da bambini, avreste gradito tutta questa esposizione mediatica?"

La conclusione di Naike Rivelli è che il nostro Paese segua l'esempio della Francia: "Mi auguro che anche in Italia vengano presi provvedimenti per tutelare i minori monetizzati e la loro privacy sacra"

