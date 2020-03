Nanni Moretti vs il coronavirus: da solo al cinema a Roma. LA FOTO

Nanni Moretti vs il coronavirus: da solo al cinema a Roma

Nanni Moretti ha postato su Instagram una foto, seduto, di spalle, nella sala del Barberini di Roma dove è andato a vedere il film "Marianne & Leonard". A Roma i cinema non sono stati chiusi come in altre regioni a causa dell'emergenza coronavirus, ma la gente va molto poco comunque le sale. Nanni Moretti non si è fatto fermare dalla paura del virus e manda un messaggio di positività agli italiani: non rinunciare alla propria vita pure seguendo ovviamente le limitazioni del governo. Secondo quanto prevede il decreto approvato dal governo il 4 marzo, i locali che decidono di restare aperti devono sistemare i propri spettatori a un metro di distanza l'uno dall'altro.

