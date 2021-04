Netflix fa boom, nel catalogo arriva un film italiano super che...ecco qual è

Nel mese di maggio sono in arrivo tantissime novità sulla famosissima piattaforma di streming, Netflix. Il catalogo delle cose da vedere si amplierà ancora di più con nuove serie, documentari, film. Fra questi ce ne sarà uno italiano, che ha riscosso grandissimo successo in diversi Paesi del mondo. L'uscita su Netflix è prevista per il 18 maggio.

Netflix, 18 regali streaming

Il film 18 regali era uscito nelle sale cinematografiche il 2 gennaio 2020. netflix lo rilascerà l'8 maggio 2021 dopo l'enorme successo riscontrato in diversi Paesi del mondo. Il film è diretto da Francesco Amato e ha ottenuto due importanti candidature ai David di Donatello 2021 per la Miglior attrice protagonista (Vittoria Puccini) e la Miglior attrice non protagonista (Benedetta Porcaroli), la quale è stata candidata anche per gli scorsi Nastri D’Argento.

Film 18 Regali: storia vera e trama

Per il film 18 regali, Francesco Amato si è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, interpretata da Vittoria Puccini, una donna malata di tumore al seno. Alla sceneggiatura ha collaborato il marito di Elisa, Alessio Vicenzotto.

La storia ripercorre alcuni momenti fondamentali della vita di Elisa. Il racconto parte dall’estate del 2001, quando la donna è morta lasciando il marito Alessio, interpretato da Edoardo Leo, e la figlia Anna di pochi mesi.

La donna era consapevole di non poter partecipare ai compleanni della figlia. Ha dunque deciso di scrivere una lista di regali che il padre le avrebbe consegnato fino al raggiungimento della maggiore età.

La figlia Anna, interpretata da Benedetta Porcaroli, appare nel film da adolescente. La ragazze avverte in modo molto forte l'assenza della mamma e i regali a lei destinati non riecono a colmare il vuoto lasciato. Il giorno del suo 18esimo compleanno, Anna decide di scappare di casa, ma viene investita da un’auto.

La ragazza non viene ferita, ma fa una scoperta scioccante: alla guida dell’auto c’era sua madre che era incinta di lei. Da quel momento nel film inizia un vero e proprio viaggio temporale che ha per protagoniste Anna e la madre. La ragazza cercherà di conoscere sua madre cercando di trovare un equilibrio con quel suo passato così pesante.

Netflix, 18 regali: cast

Il cast del film 18 regali in uscita su Netflix vanta un cast italiano d'eccezione.

Vittoria Puccini

Benedetta Porcaroli

Edoardo Leo

Marco Messeri

Sara Lazzaro

Betti Pedrazzi

Filippo Gili

Alessandro Giallocosta

Marta Nuti

Massimo Rosselli

Anna Terio

Beatrice Schiros

Francesco Wolf.

Netflix, 18 regali trailer

Ecco il trailer del film 18 regali su Netflix.