Netflix, The Witcher 2 stagione: cast e quando esce in streaming. L'annuncio

Netflix, The Witcher 2 stagione quando esce: l'annuncio

La prima stagione di The Witcher ha avuto un successo strepitoso. Per la gioia dei fan, Netflix ha annunciato la produzione di The Witcher 2. Nel cast ritroveremo alcuni protagonisti della prima stagione, ma ci saranno anche nuovi ingressi super. La serie era stata rilasciata dal colosso di streaming il 20 dicembre 2019 con i primi 8 apisodi. Nel febbraio del 2020 sono iniziate le riprese per la seconda stagione, ma la pandemia ha bloccato tutto. Ad inizio aprile Netflix ha annunciato l'ultimo ciak per The Witcher 2, confermando la fine delle riprese della seconda stagione a distanza di 158 giorni dall’inizio della produzione.

Ora arriva un'ottima notizia per i fan della serie di Netflix. Il co-CEO e Chief Content Officer Ted Sarandos ha rivelato che i nuovi 8 episodi saranno rilasciati nel quarto trimestre dell’anno. L'annuncio è contenuto nel video degli investitori della società per i risultati finanziari del primo trimestre.

“Nella prima parte dell’anno molti dei progetti sono stati posticipati a causa dei ritardi nella post-produzione e dei ritardi legati al COVID”, ha spiegato il co-CEO parlando di diversi prodotti Netflix. "Pensiamo che ritorneremo in una situazione molto più stabile nella seconda metà dell’anno - ha aggiunto Sarandos parlando con gli investitori - certamente nell’ultimo quarto dell’anno”. “Avremo il ritorno delle stagioni di alcuni dei nostri show più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai".

Netflix, The Witcher 2 cast ufficiale

Nella seconda stagione di The Witcher 2 sono stati coinvolti ben 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. La serie di Netflix è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito. I nuovi episodi del dramma epico fantasy avranno ancora come protagonista Henry Cavill che rivestirà il ruolo di Geralt di Rivia, con un nuovo costume. Geralt è un cacciatore di mostri solitario, che lotta per trovare il suo posto in un mondo composto da persone malvagie. I telespettatori potranno rivedere anche Freya Allan nei panni di nuovo Ciri, ma anche lei avrà un nuovo costume. Ci sarà anche Anya Chalotra con Yennefer.

Ecco il cast completo di The Witcher 2 stagione.

Myanna Buring è Tissaia

Mimi Ndiweni è Fringilla

Therica Wilson-Read è Sabrina

Eamon Farren è Cahir

Joey Batey è Ranuncolo

Tom Canton è Filavandrel

Lilly Cooper è Murta

Jeremy Crawford è Yarpin Zigri

Mahesh Jadu è Vilgefortz

Terence Maynard è Artorius

Lars Mikkelson è Stregobor

Royce Pierrseson è Istredd

Wilson Radjou-Pujalte è Dara

Anna Shaffer è Triss Merigold

Nella seconda stagione di The Witcher ci saranno parecchie new entry.