Nicola Savino: "Vorrei Luxuria concorrente di 100% Italia". Sullo scudetto dell'Inter...

Nicola Savino: "Vorrei Luxuria concorrente di 100% Italia, conosce gli italiani meglio di molti politici"

Cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione di 100% Italia? "Una mia maggiore confidenza con questi 100 'loschi' individui", dice sorridendo Nicola Savino che indica gli spalti dove siederanno i partecipanti del programma di TV8 (reduce da una prima stagione vincente sul terreno degli ascolti tv).

E la maggiore confidenza sarà ancor più "con chi mi guarda da casa", sottolinea il conduttore ad Affaritaliani.it "il game quotidiano è un esercizio che ti permette di entrare nelle case degli italiani tutti i giorni e lo fai all'inizio con un po' di tatto ed educazione - che spero permanga - e con sempre maggiore confidenza"

Che spaccato dell'Italia viene fuori da queste due stagioni del tuo programma?

"Gli italiani sono ottimisti, parlano bene di se stessi. Intendo dire che in un sondaggio libero è difficile che diano la preferenza a una cosa brutta. E' sempre in positivo. Ci sono le risposte in qualche maniera negative, ma non sono mai le più diffuse. Se un concorrente vuole azzeccare la risposta è sempre meglio il 'segno più' davanti. Come ti senti, allegro o triste? Vince allegro"

Dei 100 concorrenti che compongo il muro del game show c'è qualcuno che è uscito come personaggio?

"Ci sono persone di una certa età, come ad esempio un signore veneto sui 70 anni, che porto sempre a riferimento quando c'è qualche tema particolarmente moderno. Faccio un esempio, io dico al concorrente: 'Guarda lui, secondo te sa cos'è Twitch?' E se la domanda è qual è il tuo social network preferito tra Facebook, Twitter, Instagram e Twitch, è chiaro che lui preferirà il primo, essendo il più noto per le persone di una certa età"

Tra i possibili concorrenti vip per un programma come 100% Italia chi vorresti?

"Io ho sempre un debole per Vladimir Luxuria perché è un'amica, una persona preparata, assennata, risolta che conosce gli italiani meglio di molti politici", sottolinea Nicola Savino sorridendo.

Se dovessi presentare un game show diverso da 100% Italia?

"Chi mi segue sa che vengo dalla radio e dalla musica"

Dunque un programma musicale?

"Sì, la musica è una delle mie passioni"

E sulle possibilità dell'Inter di vincere lo scudetto della seconda stella Nicola Savino dice che... Guarda il video con la video intervista di Affaritaliani.it al presentatore di 100% Italia

Nicola Savino torna su TV8 con il game show 100% Italia

Nicola Savino si conferma alla conduzione della seconda stagione di 100% Italia, il game show prodotto da Banijay Italia, campione di critica e ascolti, che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani, in prima visione assoluta, dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. Il gioco si basa sui sondaggi, certificati dal Dottor Livio Gigliuto, Presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli. Le domande sono poste a 100 persone – gli italiani – di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, e che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione. Sono loro che costituiscono il campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.

Nicola Savino



Nicola Savino, i giochi e le novità della seconda stagione di 100% Italia

Alcune importanti novità caratterizzano questa stagione di 100% Italia, con giochi inediti che rendono ancora più avvincente la gara dei sondaggi. Dopo il primo round, “La maggioranza”, in cui la squadra deve indovinare quello che ha indicato la maggioranza dei 100 italiani del panel tra quattro possibilità di scelta, e il secondo round, “il Podio”, dove viene proposto un sondaggio con le sette risposte più votate dagli italiani e le coppie devono individuare le prime tre, i concorrenti si cimentano in un gioco tutto nuovo, “UNO PER CENTO”. In questa manche le due coppie in gara partecipano a due sondaggi con tre opzioni di risposta, a cui i 100 italiani hanno già risposto liberamente. Nel panel si illumina di rosso la postazione di un italiano, che ha indicato l’opzione in grado di totalizzare solo l’1%. I concorrenti devono indovinare una delle risposte più votate dai 100 italiani tra le 3 elencate da Nicola Savino, ovviamente cercando di evitare la risposta da 1%. Ciascuna squadra dà una risposta, che viene poi eliminata dalle opzioni: la prima coppia gioca con 3 opzioni, la seconda con 2. La manche termina quando una squadra sceglie la risposta da 1%.

La coppia che sceglie una delle 2 opzioni più indicate guadagna 10.000 Euro. La risposta da 1% dimezza il montepremi accumulato fino a quel momento. Se la coppia, che ha in mano il gioco, sceglie al primo colpo l’opzione da 1%, oltre a dimezzare il proprio montepremi, regala 10.000 Euro agli avversari. Torna poi “La Sfida dei 100”, dove le squadre sono chiamate a indovinare, tra tutte quelle indicate dal panel, le cinque risposte con la percentuale più alta, cercando di totalizzare una somma maggiore di quella degli avversari in un duello all’ultimo punto percentuale. Le squadre vengono separate e giocano sulla stessa domanda. Alla fine di questa sfida, la squadra con il jackpot più alto accede alla nuovissima manche finale, “Se ti dico…”.

Il gioco conclusivo verte su cinque sondaggi associativi a risposta libera, a cui i 100 italiani hanno già risposto (a puro titolo esemplificativo, la domanda è posta in questo modo: “Cosa ti viene in mente se ti dico freddo?”). Per ogni sondaggio, la coppia campione, i cui membri possono consultarsi tra loro, deve indicare quella che pensa sia la risposta più ricorrente votata dai 100 italiani. La squadra ha 60 secondi di tempo per rispondere a tutte e 5 le domande. Una volta data una risposta, il cronometro si blocca per ripartire alla domanda successiva. Se la coppia campione non è convinta delle cinque risposte date, può effettuare un singolo cambio, dimezzando il montepremi. In caso di cambio, Nicola Savino comunica in ordine casuale le prime due risposte più date dai 100 italiani tra cui scegliere. Se la coppia campione indovina tutte e cinque le risposte, vince il montepremi accumulato. Se ne sbaglia anche solo una, perde tutto, ma si aggiudica comunque il diritto a tornare nella puntata successiva.

Media partner del programma è il network nazionale Radio Deejay. Il programma è scritto da Marco Elia con Paolo Bordigoni, Marcello Colombo, Maurizio Giambroni e Mattia Odoli. Capo Progetto Amato Pennasilico. La regia è di Lele Biscussi.