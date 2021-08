Nicole Minetti torna single: "Ha lasciato la casa di Giuseppe Cipriani"

Nicole Minetti l'imprenditore Giuseppe Cipriani si sono ufficialmente separati. La showgirl ha lasciato la casa in cui convivevano ed è sparita dai social

Pare sia arrivata al capolinea la storia d'amore tra Nicole Minetti e l'imprenditore Giuseppe Cipriani. L'ex politica del Popolo della Libertà da tempo aveva abbondonato l'Italia insieme all'ormai ex compagno per sfuggire ai paparazzi e trascorrere una vita lontano da riflettori all'estero. Anche per questo motivo era diventata molto meno attiva sui social network. La coppia aveva scelto Ibiza come nido d'amore.

Secondo quanto riporta il magazine Chi nella sua rubica "Chicche di gossip" la relazione tra Nicole Minetti e Cipriani è però giunta a conclusione dopo 4 anni e il personaggio diventato celebre per il suo rapporto molto stretto con Silvio Berlusconi, di cui è stata igienista dentale, sarebbe ormai tornata ufficialmente single. Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signori i due si sarebbero separati in modo piuttosto brusco dato che Nicole Minetti avrebbe lasciato la casa in cui la coppia con conviveva e si sarebbe poi nascosta dai social network da questo luglio.