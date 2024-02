Nino Formicola e Max Pisu a teatro con lo spettacolo Forbici&follia

Forbici&Follia è il racconto di un giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi, in un salone da coiffeur (frequentato da personaggi impazienti, ambigui, eccentrici e snob, in un susseguirsi di situazioni esilaranti), viene interrotta dall’assassinio di una vecchia pianista, che vive al piano di sopra. Ma, colpo di scena, tutti i presenti hanno un movente, che giustificherebbe il delitto. Si cercherà di risolvere il mistero. Come? Trasformando gli spettatori in testimoni, determinando con i loro commenti lo svolgimento dell'azione, fino a decidere chi è il colpevole con un finale diverso ogni sera.

Forbici&Follia è uno spettacolo con due nature contrapposte che si rafforzano a vicenda: quella del racconto giallo, che deve portare a capire chi sia l’assassino, e quella della comicità, che scaturisce dal gioco di interazione con il pubblico (che non viene mai forzato alla partecipazione) che si appassiona, progressivamente, fino a diventare l’unico possibile giudice.

Forbici&Follia torna nella versione allestita dieci anni fa da Marco Rampoldi, che si avvale di interpreti con la doppia natura della prosa e del cabaret, per poter sostenere il rigore del racconto e la freschezza dell’improvvisazione; e che, per questo ritorno, ritrova, ora in veste di protagonisti, Max Pisu e Nino Formicola, che, in questi anni, hanno affinato ulteriormente la loro natura attorale, anche affiatandosi come coppia comica, nella fortunatissima Cena dei Cretini. Accanto a loro ‘debuttano’, come possibili colpevoli, l’ambiguamente misterioso Giancarlo Ratti, Lucia Marinsalta, Roberta Petrozzi, e, a dar manforte al commissario, l’improbabile agente scelto Giorgio Verduci. Uno spettacolo che è un’esplosione dinamica, assolutamente diverso ogni sera.

MTM Teatro Leonardo – dal 7 al 25 febbraio 2024

FORBICI & FOLLIA – nuova versione

con Max Pisu, Nino Formicola, Giancarlo Ratti,

Lucia Marinsalta, Roberta Petrozzi, Giorgio Verduci

di Paul Pörtner

allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams

versione italiana Marco Rampoldi e Gianluca Ramazzotti

regia Marco Rampoldi

Uno spettacolo interattivo, in cui il pubblico decide chi è il colpevole!

Torna a Milano la commedia che in America coinvolge il pubblico da decenni.

Forbici&Follia è uno spettacolo assolutamente unico.