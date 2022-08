Olivia Newton-John e John Travolta: come vedere "Grease" in streaming

"Grease": l'indimenticabile film con Olivia Newton-John e John Travolta

“Sarò sempre il tuo Danny”. Così John Travolta ricorda Olivia Newton-John, scomparsa a 73 anni dopo una lunga malattia. Il riferimento è, ovviamente, al leggendario film “Grease”, enorme successo uscito al cinema nel 1978. John Travolta vi interpreta Danny Zuko, classico bulletto che fa il leader a scuola e, almeno inizialmente, snobba Sandy Olsson (Olivia Newton-John), con la quale aveva avuto una romantica storia estiva. Ma, tra una canzone e l’altra, le cose cambieranno molto nel corso del film. Non lo avete mai visto? Beh, è proprio il caso di colmare a questa lacuna! Ecco come:

Morte Olivia Newton-John: come vedere “Grease” in streaming

“Grease” è disponibile su tre piattaforme video on demand in abbonamento: Netflix, Prime Video e Tim Vision. Il film è disponibile in catalogo previo sottoscrizione di un abbonamento mensile. Chi non vuole sottoscrivere l’abbonamento, può anche scegliere la formula on demand, con il pagamento (noleggio o acquisto) del solo “Grease” su YouTube, Apple tv o Google Play Film.