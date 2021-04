Casa di Carta 5: il cast accoglie due nuovi personaggi

Il cast della serie di Netflix La Casa di Carta davanti all installazione in Piazza Affari

Personaggi Casa di Carta 5: al cast si sono aggiunti due volti nuovi. Uno dovrebbe essere un nuovo membro della banda mentre l'altro l'ultimo antagonista

Continuano a emergere nuove indiscrizioni su La Casa di Carta 5. Dopo i rumors in merito alla data di uscita dell'ultima stagione della serie TV spagnola in Italia (QUI TUTTI I DETTAGLI), ora sappiamo che al cast di aggiungeranno due nuovi personaggi. Ad interpretarli, come confermato dal creatore Álex Pina in una intervista a Entertainment Weekly, saranno gli attori Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado e ora i fan chiedono a gran voce di sapere quale sarà il loro ruolo.

Personaggi Casa di Carta 5: le più recenti indiscrezioni sugli ultimi arrivati

Su Instagram sono comparse diverse foto e video dietro le quinte diventate virali in cui si possono vedere i membri del cast de La Casa di Carta 5 mentre girano le loro scene a Madrid. Criado compare in molte di esse e questo potrebbe significare che il suo personaggio sarà molto importante all'interno della serie. In una di queste immagini lo vediamo in posa insieme a Pedro Alonso, che interpreta Berlino. Il personaggio di Criado dovrebbe quindi essere un nuovo membro della banda e si dice comparirà in diversi flashback con protagonista il sociopatico che prende il nome dalla capitale tedesca. Miguel Ángel Silvestre potrebbe invece essere il nuovo antagonista, ovvero l'ultimo poliziotto deciso a mettere le manette alla banda.