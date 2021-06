Pier Silvio Berlusconi corteggia presentatrice Mediaset

Stando alle indicrezioni di Oggi, Pier Silvio Berlusconi starebbe alle costole di una delle presentatrici di Mediaset più in vista

Pier Silvio Berlusconi dal 2002 ha una relazione con la presentatrice Silvia Toffanin, da cui ha avuto i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina rispettivamente nel 2010 e 2015. L'amministratore delegato di Mediaset, almeno secondo quanto riporta il settimanale Oggi, avrebbe però un nuovo amore. Si tratta di una delle presentatrici più note del Biscone. In realtà non si parla di un flirt ma di un forte interesse lavorativo. L'obiettivo di Pier Silvio Berlusconi? E' Vanessa Incontrada.

La showgirl spagnloa potrebbe diventare il nuovo volto femminile di Striscia la Notizia. Insieme a lei dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci potrebbe sedersi Alessandro Siani. Si tratterebbe di una coppia del tutto inedita per uno dei programmi di punta di Canale 5. Vanessa Incontrada sarebbe però "corteggiata" da Pier Silvio anche per altri progetti molto importanti di cui ancora non si conoscono i dettagli.