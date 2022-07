Pierluigi Pardo su La7, telecronaca in esclusiva! Che colpo di Urbano Cairo

La7, Pierluigi Pardo: telecronaca in esclusiva del Palio di Siena

Una città, tre giri di pista per un unico vincitore: storia, passione, cultura. Un evento unico al mondo. Il 2 luglio alle 17.30 arriva su La7 – in diretta esclusiva - il Palio di Siena, la corsa di cavalli più spettacolare e antica d’Italia che, dopo due anni di assenza dovuti all’emergenza covid, torna a entusiasmare nella splendida cornice di Piazza del Campo. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo che, affiancato dallo storico senese Giovanni Mazzini, racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto di questa grande sfida (la seconda è prevista il 16 agosto sempre in onda su La7).

Nel corso della diretta, i servizi dell’inviato Andrea Milluzzi che ci farà conoscere le atmosfere dei giorni precedenti al Palio. Il racconto di un avvenimento straordinario – promosso dal Consorzio per la tutela del Palio - che racchiude secoli di tradizione, leggenda, memoria popolare, e che coinvolge un intero popolo. Una storia ricca di rivalità e alleanze, che attraversa strade, scalinate, chiese e torri, fino al cuore pulsante di una piazza gremita da migliaia di persone e appassionati.