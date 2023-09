Pilar Fogliati regina di Cuori. "Ho amato 2 uomini contemporaneamente, ma non l'ho accettato"

Pilar Fogliati su Rai1, torna la fiction Cuori

Pilar Fogliati torna in tv con la seconda stagione della fiction di successo Cuori (da domenica 1 ottobre su Rai1) - ambientata negli anni '60 - dove veste i panni della cardiologa Delia Brunello bravissima nel lavoro ma dal cuore tormentato per due colleghi medici Cesare Corvara (il primario e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, interpretato da Daniele Pecci) e Alberto Ferraris (Matteo Martari).

Cuori racconta, con vicende romanzate e liberamente tratte dalla realtà, le prime tecniche mediche sui trapianti e la realizzazione del primo cuore artificiale, messo a punto alla fine degli anni '60 nel reparto di chirurgia dell'ospedale Le Molinette di Torino. "Delia ha saputo conquistare un posto in ospedale grazie al suo talento e alle sue capacità straordinarie che si sono rivelate più forti di ogni scetticismo, ma la verità è semplice come l'acqua: è brava", dice Pilar Fogliati che prossimamente la vedremo al cinema con il film Confidenza di Daniele Luchetti, (protagonisti Elio Germano e Vittoria Puccini) e poi in Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli. E "a dicembre esce la seconda stagione di Io odio il Natale su Netflix". Non solo. Nel frattempo sta girando Romeo è Giulietta (di Veronesi, lei sarà protagonista con Sergio Castellitto).

Pilar Fogliati: "Ho amato 2 uomini contemporaneamente, ma non l'ho accettato. Virzì? Mi ha scartata"

A lei è capitato di amare due uomini contemporaneamente?

«Sì, ma non l'ho accettato: una situazione del genere non fa parte del nostro vocabolario culturale ed emotivo. Ma guarda caso la gente si appassiona proprio alle serie che raccontano questo tipo di casini sentimentali, forse per identificarsi con i personaggi», spiega a Il Messaggero l'attrice.

Con "Romantiche" ha fatto ridere tutta l'Italia, che effetto le fa ora interpretare un ruolo drammatico?

«Lo considero un privilegio: significa sfuggire alle classificazioni. Il personaggio di Delia poi è bellissimo, è una donna determinata e capace di farsi rispettare. Segno che i ruoli femminili di spessore aumentano»

E' vero che è stata scartata da Paolo Virzì?

«Sì (ride, ndr). Quattro anni fa partecipai al provino per Notti magiche ma alla fine lui non mi prese. E ci rimasi malissimo, Virzì era il regista dei miei sogni. Ma poi ho capito che aveva fatto bene, non ero l'attrice giusta», le parole di Pilar Fogliati nell'intervista a Il Messaggero.