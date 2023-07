I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a San Siro: le date e la scaletta

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto per la prima volta a San Siro: tutto sold out

Dai live nei locali dei paesini di provincia, dove hanno iniziato, il cammino dei Pinguini Tattici Nucleari giunge al punto più alto finora, grazie un concerto tutto esaurito in uno degli stadi iconici della musica del nostro Paese, sul "tempio" del grande calcio e della grande musica: San Siro. Facendo sold out per ben due volte.

La band bergamasca è allo stadio di Milano nelle due date dell’11 e 12 luglio. Un doppio evento accolto con una grandissima risposta del pubblico, tanto che la prima serata è finita sold out in 12 ore, la seconda ha terminato i biglietti proprio in prossimità del live. Un successo meraviglioso, lanciato da hit come "Giovani wannabe", "Ricordi" e "Rubami la notte".

Prima delle date a San Siro i Pinguini Tattici Nucleari hanno aperto il loro tour negli stadi con la data zero al Parco San Giuliano di Mestre, davanti a 60mila persone. Nell’occasione, la band ha suonato tutte le sue canzoni più famose, oltre a buona parte del repertorio preso dall’album "Fake News", pubblicato nel dicembre 2022, dove veniva smentita la possibilità che il frontman Riccardo Zanotti diventi solista. Ma quale è la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro per il 12 luglio 2023? Vediamola di seguito, brano per brano.