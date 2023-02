Quelle brave ragazze riparte su Sky, Maionchi-Laurito: "La nostra... Vita spericolata"

Quelle brave ragazze, la vacanza on the road di Mara Maionchi, Marisa Laurita e Sandra Milo. Le parole delle protagoniste

La colonna sonora di Quelle Brave Ragazze 2 che parte il 19 febbraio su Sky Uno in streaming su NOW (per un totale di sei episodi)? "Vita spericolata", dice Mara Maionchi rispondendo alla domanda di Affaritaliani.it "Sono una fans di questa canzone, di Vasco Rossi. La canto sempre, ma sono molto stonata". "Putroppo non ne posso trovare un'altra, è anche la mia preferita. Io adoro la "vita spericolata", concorda Marisa Laurito, la new entry del gruppo. Sandra Milo invece pensa a Meraviglioso di Domenico Modugno" e cita un passo... "Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso..".

Un aggettivo per questo viaggio? "Bello, divertente", per Mara Maionchi. "Fantastico", secondo Sandra Milo. Marisa Laurito non ha dubbi: "Irrefrenabile". "C'è stata molta leggerezza, molta voglia di divertirci", sottolinea. "E grande rispetto", aggiunge Sandra Milo "perché la vita è talmente meravigliosa, capitano cose talmente belle. Come l'incontro con loro: non avevo mai incontrato due donne così", chiosa. "E certo frequenti solo gli uomini...", scherza Marisa Laurito.

"Sono donne molto speciali con un vissuto straordinario. Io e Sandra nella nostra vita ci siamo incontrate spesso, ma mai conosciute così bene come in questo viaggio - racconta la Laurito - Mara la adoro perché mi fa ridere già in televisione, avevo molta curiosità di stare con lei e divertirmi: ha un carattere molto pragmatico ed è una persona che ha molto cuore. Sandra è fantastica, è straordinariamente buona e legata alla famiglia. E vive in un mondo tutto suo, inseguita da uccellini, lei cammina nascono i fiori qui e lì, i sette nani appaiono, il principe azzurro le viene incontro a cavallo", scherza Marisa. E a proposito di principi 'colorati' racconta un aneddotto divertente su Arbore: "Io e lui giocavamo sempre sul giallo che è uno dei miei colori preferiti... un giorno apro la porta, lo trovo vestito di giallo dalla testa ai piedi. E mi dice 'sono il principe giallo'. Anche io ho avuto un principe ma era giallo anziché azzurro", dice ridendo.

Momenti di frizione nel viaggio? "Non me ne ricordo, magari ci lamentiamo l'una con l'altra, come potrei farlo con mia sorella. Se uno dice qualcosa che non mi va lo si corregge, ma sempre in maniera molto gogliardica", spiega Mara Maionchi. "Poi la cosa importante è che ce lo diciamo sempre con gentilezza e con rispetto", sottolinea Sandra Milo. "Non ci sono stati momenti di frizione, purtroppo sappiamo che non va di moda, le uniche frizioni che abbiamo avuto sono state quelle delle macchine", dice ridendo Marisa Laurito.

Pregi e difetti tra le compagne di viaggio? "Faccio fatica a trovarne... perché Sandra è una donna riservata, una signora che lavora tutto il giorno. Poi la sera presto si ritira, non si lamenta mai, è sempre molto gentile. Io e la Marisa stavamo a 'ciacolare' fino a una cert'ora, parlavamo di tante cose ma sempre in grande tranquillità. Devo dire che avranno sicuramente difetti, ma trovare cose che mi hanno dato fastidio o innervosito.. non ne ho avute. Ci adattiamo molto bene... Forse abbiamo imparato ad adattarci", le parole di Mara Maionchi. "Magari se andassimo a vivere insieme per trent'anni ci scocceremmo, ma il viaggio è durato poco e quindi ci siamo divertite e per quel che mi riguarda loro due sono la perfezione in terra: divertenti, eleganti, simpatiche, non irrompono nella tua vita in modo prepotente. C'è stato un andamento piacevole. Un andamento lento e forsennato nello stesso tempo. Siamo state molto bene", l'analisi di Marisa Laurito.

Quelle brave ragazze, il viaggio on the road di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito

Una nuova, sorprendente e irresistibile vacanza on the road attende “Quelle brave ragazze”, che torna con la sua seconda stagione da domani, domenica 19 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il trio protagonista di questo road trip - show Sky Original realizzato da Blu Yazmine - sarà una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito. Saranno loro tre a salire a bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un’idea di Mara Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi.





Mara e Sandra sono già amiche dopo l’esperienza dell’anno scorso, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno si conosceranno e faranno amicizia, portando tre personalità molto forti e diversissime tra loro e i rispettivi background di protagoniste di primissimo piano dello spettacolo italiano, oltre al loro essere da anni e costantemente amatissime dal grande pubblico.

Sarà per loro un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l’itinerario, “Quelle brave ragazze” potranno scoprire abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una volta dagli impegni di lavoro e personali: saranno libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e anche di “trasgressione”.

Durante i sei episodi di “Quelle brave ragazze”, atteso da domenica 19 febbraio, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.

A bordo del van maculato, le tre approderanno alla prima meta di quest’anno, Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l’atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le missioni che le attendono, quest’anno, saranno ricche di sorprese, e Mara, Sandra e Marisa proveranno assieme esperienze davvero indimenticabili.

Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno sarà un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.

Quelle Brave ragazze in tv e streaming

QUELLE BRAVE RAGAZZE: dal 19 febbraio, ogni domenica per sei settimane, alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky GO