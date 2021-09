Radio 105, Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini arrivano con 105 Kaos

Radio 105, Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini presentano 105 Kaos

Lunedì 4 ottobre prenderà il via su Radio 105 e Radio 105 Tv “105 Kaos”, il nuovo programma dell’emittente condotto da una coppia inedita che promette di non passare inosservata: Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini.

Il titolo, “105 Kaos”, prende le mosse dall’assunto che “In principio era il Kaos…oggi è ancora peggio”.

Tutti, o quasi, vorrebbero infatti una società in ordine, mentre invece partecipano quotidianamente alla creazione del Kaos. Anche l’evidenza più assoluta e la verità apparentemente più inconfutabile generano detrattori e oppositori senza pietà.

Il nuovo programma di Radio 105 nasce proprio da qui: un format contemporaneo, concreto e politicamente scorretto. Due ore dedicate alla cronaca, all’attualità, al costume e alla battaglia ideologica, con ospiti noti ma anche meno illustri, alternati alla voce degli ascoltatori che potranno esprimere liberamente le proprie idee e i propri pensieri.

In ogni puntata i fatti di cronaca e di attualità diventeranno lo spunto per un dibattito costruttivo e per uno scambio di punti di vista. I due padroni di casa non sono di quelli che si tirano indietro e in “105 Kaos” faranno valere le proprie opinioni, con due ruoli ben distinti: Francesco Facchinetti esporrà il suo punto di vista e stimolerà il dibattito, senza timore di affrontare argomenti divisivi e di prendere posizioni scomode, mentre Sabrina Scampini proverà a portare un po’ di ordine nel Kaos, il tutto con il costante confronto con gli ospiti e con gli ascoltatori.

“105 Kaos” con Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini sarà in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 in diretta in radio, su Radio 105, e in tv (Radio 105 Tv al canale 157 del digitale terrestre).