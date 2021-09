Benedetta Porcaroli, ecco chi è la nuova fiamma di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio - Bendetta Porcaroli: è nata una nuova coppia. Galeotto il set di "L'ombra del giorno"

E' nata una nuova storia d'amore nel mondo del cinema italiano. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli ora sarebbero una coppia. A dirlo è il sito Dagospia, che ha rivelato come la scintilla sia scattata sul set del film "L'ombra del giorno", che ha breve uscirà nelle sale italiane. La passione tra i due attori li avrebbe portati a interrompere bruscamente le rispettive precedenti relazioni.

Scarmarcio avrebbe a causa di Benedetta Porcaroli avrebbe chiuso la storia con Angharad Wood, con cui ha avuto l'anno scorso la piccola Emily e che a suo dire gli avrebbe "cambiato la vita". "Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. - aveva dichiarato l'attore al Corriere della Sera - Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa". La manager inglese lo aveva aiutato a superare la rottura con Valeria Golino. Per quanto riguarda Benedetta Porcaroli, invece, lei avrebbe detto addio all'attore e regista Michele Alhaiquee, con cui ha avuto una relazione durata 6 anni. A conferma c'è il fatto che la 23enne in questi giorni è sbarcata al Festival del Cinema di Venezia per presentare il film "La scuola cattolica" senza lo storico fidanzato.