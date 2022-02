Sanremo 2022, Jovanotti show all'Ariston. Achille Lauro fa commuovere la Bertè

Sanremo: Mahmood & Blanco in testa a classifica generale

Mahmood & Blanco continuano a essere in testa alla classifica generale di Sanremo 2022, dopo la quarta serata. Questa la classifica: Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Dargen D'Amico, Aka 7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

Sanremo: Rkomi rilegge Vasco Rossi con i Calibro 35

Rkomi porta sul palco dell'Ariston un medley di Vasco Rossi accompagnato dai Calibro 35. Il suono delle colonne sonore dei poliziotteschi anni '70, riportato in auge dalla band milanese, e' alla base degli arrangiamenti che danno nuova vita a scampoli di classici come "Quante deviazioni hai" e "Fegato, fegato spappolato". E il verso "Ormai ci sono abituato, sono vaccinato, sono controllato", in tempi pandemici, torna ironicamente d'attualita'. Al termine dell'esibizione, Amadeus e Rkomi fanno un paio di flessioni insieme

Sanremo: cover 'Il cielo in una stanza' per Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco, tra i favoriti del festival, scelgono una cover di "Il cielo in una stanza". Si siedono, si abbracciano e 61 anni dopo la melodia di Gino Paoli (portata al successo da Mina) torna più che attuale che mai.

Sanremo: Michele Bravi dedica Battisti ai nonni

Michele Bravi dedica la cover 'Io vorrei non vorrei ma se vuoi' di Lucio Battisti ai nonni "che mi hanno insegnato che e' impossibile che uno scoglio possa arginare il mare. Non ci sono piu' ma hanno cantato con me".

Sanremo: Amadeus regala disegno a Jovanotti con sole - cuore

Amadeus congeda Jovanotti regalandogli "un disegno fatto con le mie mani con un sole disegnato a forma di cuore perche' il sole riscalda i nostri cuori e ne avevamo tanto bisogno e con tanta gente abbracciata che entra all'Ariston per questo Festival di gioie a amicizia vera".

Sanremo: Jovanotti recita "Bello mondo" di Mariangela Gualtieri

"In quest'ora della sera/ da questo punto del mondo/ Ringraziare desidero il divino/ labirinto delle cause e degli effetti/ per la diversita' delle creature/ che compongono questo universo singolare...". Sul palco dell'Ariston Jovanotti recita la poesia "Bello Mondo" di Mariangela Gualtieri. "La poesia mi ha aiutato in questi due anni", ha spiegato il cantante, "la poesia ti lascia davanti un abisso, tu sei li' in mezzo e riesci a non sentirti solo perche' ti rendi conto ch, nell'arco del tempo, la poesia ti ha parlato di cose che tu neanche sapevi, risponde a domande che manco ti eri fatto, e' una compagnia importante la poesia".

Sanremo: Ranieri e Nek omaggiano Pino Daniele (e Anna Magnani)

Una standing ovation e un applauso scrosciante seguono la cover di "Anna verrà" di Pino Daniele eseguita all'Ariston da Massimo Ranieri e Nek. Un doppio omaggio che rende tributo tanto alla memoria del cantautore napoletano che a quella di Anna Magnani, a cui il brano era dedicato.

Sanremo: Rocco Hunt, questo palco mi ha cambiato la vita

"Questo palco mi ha cambiato la vita. Tornare e' sempre un'emozione". Lo ha detto Rocco Hunt, vincitore della categoria Nuove proposte nel 2014, stasera al teatro Ariston. Hunt ha interpretato, con Ana Mena, "Il Mondo", "Figli delle stelle" e "Se mi lasci non vale", un tris di canzoni che ha fatto ballare il pubblico.

Sanremo: Zanicchi rende tributo a Milva con "Canzone"

Iva Zanicchi sceglie come cover "Canzone" di Milva e rende cosi' tributo alla collega scomparsa lo scorso aprile. La prima strofa non e' cantata da Zanicchi ma viene trasmesso in sovraimpressione un vecchio video in bianco e nero di Milva che la esegue. Sonori applausi alla fine e standing ovation. "Sono per Milva", puntualizzano Zanicchi e Amadeus.

Sanremo: Grignani con Irama su cover di sua 'Storia tra le dita'

Irama sceglie come cover "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani ed e' Grignani stesso a esibirsi in duetto con lui. "Vorremmo vederti piu' spesso a Sanremo", dice Amadeus a Grignani, che si e' progressivamente allontanato dai riflettori dopo i grandi successi di inizio carriera.

Sanremo: tributo a Carra', sketch innamorati Giannetta-Lastrico

Maria Chiara Giannetta e Lastrico sono protagonisti di uno sketch, "Dialogo tra due innamorati", dove ogni battuta e' il titolo o un verso di un classico della canzone italiana. Alla fine della scenetta, su uno schermo appaiono i volti di tutti gli artisti tirati in ballo, da De Andrè a Rino Gaetano, e viene accennata "Pedro" in memoria di Raffaella Carrà.

Sanremo: Bertè ad Achille Lauro, commossa dalla tua lettera, sei anima sensibile

"La tua lettera mi ha davvero commossa, sei un’anima sensibile Achille Lauro". Lo scrive Loredana Bertè in un post su Twitter dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston e la lettera del cantante. "Questo ricordo lo porterò per sempre con me".

Sanremo: standing ovation per Lauro-Berte'. Achille in "ginocchio" canta 'Sei bellissima' a Loredana

Achille Lauro si inginocchia davanti a Loredana Bertè: Sei bellissima e' da standing ovation all'Ariston. Achille Lauro fa leggere ad Amadeus un biglietto scritto di suo pugno per Loredana Berte' al termine di 'Sei Bellissima' che si conclude cosi': "Per i tuoi occhi ancora chiedo scusa e vado via". "Ho scritto un biglietto per Loredana con le parole che tutti forse dovrebbero dirle da tempo", scrive. Il passaggio piu' importante: "Che strano uomo sono io capace di dire solo 'sei bellissima' perche' incapace di riconoscere il tuo valore'".

Sanremo: successi di Jovanotti- Morandi in medley esplosivo

'Occhi di ragazza', 'Un mondo d'amore', 'Ragazzo fortunato'e 'Penso positivo'. Gianni Morandi e Jovanotti distillano alcuni dei loro successivi un medley breve ma esplosivo.

Sanremo: Morandi-Jovanotti in smoking fanno ballare l'Ariston

Smoking bianco e nero per la coppia di fuoco della 72esima edizione del Festival di Sanremo: Gianni Morandi e Jovanotti. Hanno fatto ballare tutto l'Ariston durante la loro esibizione nella serata delle cover guadagnandosi anche una standing ovation.

Sanremo: Mannoia con Sangiovanni, abbraccio a fine brano

Fiorella Mannoia si unisce a Sangiovanni per l'esecuzione di "A muso duro" di Pierangelo Bertoli. I due si abbracciano a fine brano e la cantante afferma che "canzoni come queste annullano qualsiasi barriera, qualsiasi eta' anagrafica". "Poteva sembrare un'accoppiata stramba ma questa canzone l'ha scelta lui", ha aggiunto Mannoia, che non e' stupita da un artista cosi' giovane che sceglie un brano cosi' datato. "Se non sappiamo da dove veniamo, non possiamo sapere dove andiamo", spiega

Sanremo: Vessicchio al piano, applausi e cori per il maestro

Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il maestro Beppe Vessicchio, negativizzato, puo' finalmente tornare all'Ariston, per dirigere la cover scelta da "Le Vibrazioni". Salito sul palco, Vessicchio si saluta battendo il pugno con Amadeus e viene accolto dagli applausi e dai cori del pubblico "Ve-ssi-cchio, Ve-ssi-cchio". Il gruppo, insieme a Sophie and the Giants, si e' cimentato in una cover di "Live and let die", il brano scritto da Paul McCartney per la colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Beppe Vessicchio ha accompagnato al piano l'interpretazione del gruppo. Il maestro Beppe Vessicchio stamattina all'AGI aveva smentito le voci allarmanti sul suo stato di salute: "Sto bene da giorni, l'unico problema e' che mi sono negativizzato soltanto ieri", ha detto riferendosi al Covid contratto nelle scorse settimane. Vessicchio, rassicurando i suoi fan, spiega che ha risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. "Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston". Stasera sono in programmazione le esibizioni delle cover: Le Vibrazioni, dirette si spera dal maestro Vessicchio, presenteranno 'Live and let die', il brano di Linda e Paul McCartney.

Sanremo: Giannetta, dopo chiamata ci ho pensato... due secondi

Maria Chiara Giannetta sale sul palco dell'Ariston e ricorda il momento di incredulita' vissuto dopo aver ricevuto la telefonata di Amadeus che le proponeva di condurre con lui il festival di Sanremo. L'attrice si piega in due con una mano sullo stomaco e simula un rantolo. "Faccio questo effetto?", chiede Amadeus. "Quando mi ha chiamato ho detto 'ci penso' e poi ho riattaccato", racconta Giannetta, "poi dopo due secondi... L'ho richiamato".

Sanremo: Noemi apre la serata cover, Truppi ricorda De Andre'

E' stata Noemi, al pianoforte, ad aprire la serata delle cover al Festival di Sanremo. Noemi ha interpretato il brano "You Make Me Feel A Natural Woman" di Aretha Franklin. Subito dopo Giovanni Truppi, con Vinicio Capossela e Mauro Pagani, con un brano di Fabrizio De Andrè.

Sanremo: in apertura applausi e cori del pubblico per Amadeus

"Amadeus, Amadeus". Cori e applausi, in apertura della quarta serata del festival di Sanremo, per il conduttore e direttore artistico della rassegna. Amadeus ha ringraziato e poi, come in ogni serata, ha ringraziato l'orchestra e ha dato il via, con la lettura dei codici, alla serata delle cover.