Sanremo 2023, Maneskin show e Victoria è mozzafiato sul palco dell'Ariston

Sanremo 2023, Maneskin (ri)conquistano l'Ariston. E Victoria ipnotizza il pubblico con il suo look "rock" e sensuale

Body, lunghi stivaloni neri e calze trasparenti e strappate ad arte: il look di Victoria De Angelis dei Maneskin ipnotizza il pubblico di Sanremo 2023: un mix esplosivo di rock e sensualità. La band (tutti vestiti Gucci), che vinse il Festival nel 2021 (con Zitti e buoni), si è esibita sul palco dell'Ariston strappando applausi a scena aperta. Sempre in tema di look: Maneskin total black, il frontman Damiano e il batterista Ethan si sono presentati a petto nudo con sopra un’elegante giacca nera (che il cantante nel corso dell'esibizione ha levato).

Sanremo 2023: Maneskin infiammano l'Ariston, c'è anche Tom Morello

I Maneskin si alzano dalla platea e il pubblico si alza per applaudirli. "Sono quattro ragazzi italiani che sono partiti da questo palco e hanno conquistato il mondo", commenta Amadeus, ricordando che "RUSH!", il loro nuovo album, è in cima alle classifiche in 15 Paesi e che le loro canzoni hanno raggiunto l'incredibile traguardo di 7 miliardi di stream. La band esegue un energico medley con "I wanna be your slave", "Zitti e buoni", "The Loneliest" e "Gossip", il recente singolo che vanta la collaborazione di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine, il gruppo che negli anni '90 portò al successo il crossover tra rap e heavy metal. E proprio Morello sale sul palco dell'Ariston per suonarla insieme a loro. Alla fine dell'esibizione, Amadeus consegna ai Maneskin il premio "Città di San Remo".

